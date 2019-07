L’Evolution Sport Team sul podio di Courmayeur con Andrea Meoli

Un bel fine settimana per la società sportiva calolziese

Andrea Meoli ancora sul podio in Valle d’Aosta

CALOLZIOCORTE – Per il terzo anno consecutivo ha centrato il podio al Gran Trail Courmayeur di 30 chilometri. Andrea Meoli, della Evolution Sport Team, ha potuto festeggiare sabato scorso il brillante secondo posto.

Meoli ha gareggiato sulla distanza di 30 Km (dislivello positivo di 2000 metri) lungo il percorso che si snoda principalmente lungo la Val Ferret in Valle d’Aosta circondato da cime maestose.

La gara è stata corsa a ritmo elevato sin dalle prime battute tanto che solo nell’ultima discesa si è definito il podio. Al primo posto Davide Cheraz (Team Salomon) in 3h00’14”, secondo Andrea Meoli (Evolution Sport Team) in 3h15’14” e terzo Denis Trillet (Team Fleu Esperience) in 3h15’56”.

Il podio femminile è composto da Lara Giardino (Team Biella Running) in 3h52’54”, Christelle Caillibot (Team Conidel Triathlon) in 4h06’04”, terza Francesca Bosselli in 4h18’30”. Presente anche Silvia Benedetti, presidente dell’Asd Evolution Sport Team per la corsa in rosa che conclude al 176° posto in 6h01’49”.

Domenica altri atleti hanno difeso i colori sociali partecipando al Pizzo Stella Skymarathon e Skyrace.

Alla skymarathon ha partecipato Cristian Valsecchi giunto 52° in 5h19″. Cristian Valsecchi si aggiudica il 9° posto di categoria in questa gara di 35 Km e 2650 metri di dislivello positivo. Nella skyrace, gara sulla distanza di 20 Km e 1700 metri di dislivello positivo, Giovanni Fumagalli ha chiuso in 2h34’28”, 31° assoluto e 4° della sua categoria.