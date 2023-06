Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli, un’edizione da record

Traguardi storici per la Polisportiva Monte Marenzo nell’edizione numero 13

Per la prima volta la squadra di casa vince il torneo

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo, ai grandi numeri nel calcio giovanile del Memorial Cannavò-Redaelli, quest’anno può aggiungere anche la presenza al Giro d’Italia nella tappa Seregno-Bergamo con la consegna del Premio Candido Cannavò-Daniele Redaelli allo spagnolo José Joaquin Rojas della Movistar. È stato lui il primo ciclista a transitare per Monte Marenzo, località Costa: la prima volta che il Giro d’Italia ha attraverso il comune.

Una delegazione della Polisportiva è stata ospite all’arrivo a Bergamo: il sindaco Paola Colombo, il responsabile area sociale della Polisportiva Monte Marenzo Angelo Fontana, il parroco don Angelo Roncelli insieme ad Alessandro Cannavò, figlio dello storico direttore della Gazzetta dello Sport e Alessandra Gaetani, compagna di Daniele Redaelli, hanno consegnato il Premio, una preziosa riproduzione di un particolare dell’affresco dal ciclo di Santa Margherita (XIV – XV sec.).

“Una grande soddisfazione per tutto il territorio che abbiamo addobbato con l’aiuto dei cittadini per questo evento sportivo che è una delle eccellenze d’Italia – aveva detto il sindaco Paola Colombo -. Questo è il risultato di una grande coesione sociale”.

Il Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli

La 13^ edizione ha avuto grandi numeri: 8 società Esordienti, 8 società Pulcini, 12 società Primi calci 2015, 11 Primi calci 2014, 10 squadre per la categoria Piccoli amici e 24 società per un totale 460 giovani calciatori. È anche la prima volta che la squadra di Monte Marenzo vince il torneo e riceve il trofeo Simona Bonanomi a.m. consegnato dalla mamma Massimiliana Burini. La coppa Osvaldo Aondi a.m. consegnato dalla figlia Giusy va alla seconda classificata Accademia B.za Olginatese.

I migliori calciatori sono Gabriel Valsecchi, Pietro Arigoni, Achille Lambrucchi e Stefano Lamanna della Polisportiva Monte Marenzo cat. primi calci 2015. A loro va il premio Giovanni Caroli. Il Premio miglior portiere Fabio Valsecchi a.m. consegnato dalla moglie Tiziana Soco va ad Alessandro Balconi società Sala Galbiate cat. Primi calci 2015. Il Premio Fair Play Daniele Redaelli è andato alla memoria di Bruno Marini, noto

dirigente e allenatore sportivo del settore giovanile. La sindaco Paola Colombo e Alessandra Gaetani hanno consegnato il premio al figlio Nicolò e alla moglie

Donatella.

Per la categoria Primi calci (2015) vince il premio Alessandro Staffelli a.m. la squadra

Sala Galbiate A, seconda classificata B.za Olginatese cat. Primi calci 2015. I Pulcini vedono come prima classificata Ponte San Pietro, seconda B.za Olginatese. Esordienti (2010-2011) primo classificato Polisportiva 2B e seconda B.za Olginatese. Grande soddisfazione esprime il presidente della Polisportiva Renato Caroli perché “è davvero l’edizione dei traguardi e questo per noi è come una maglia rosa. Il ricavato dei biglietti d’ingresso andrà alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna”.