Memorial Cannavò-Redaelli. Primi verdetti: successo per gli Esordienti 2014 della Cisanese

Prosegue nel prossimo fine settimana il torneo della Polisportiva Monte Marenzo
“Lo sport è la base per trasmettere, e soprattutto far vivere, certi valori ai nostri ragazzi”
MONTE MARENZO – “Lo sport è la base per trasmettere, e soprattutto far vivere, certi valori ai nostri ragazzi”. Al campo sportivo di Monte Marenzo si è conclusa, domenica 17 maggio, la prima fase del 16° Memorial “Candido Cannavò – Daniele Redaelli”, dedicata alla categoria Esordienti 2014.
Una bellissima giornata di sport, amicizia e partecipazione, dove i ragazzi hanno dimostrato entusiasmo, impegno e grande spirito di squadra, regalando emozioni a tutti i presenti. A trionfare è stata la Cisanese, vincitrice del Trofeo Pippo Milesi a.m.
Classifica finale
- 1° posto: Cisanese – Trofeo Pippo Milesi a.m.
- 2° posto: Grentarcadia – Coppa Raffaella Bonanomi a.m.
- 3° posto: Oratorio San Filippo Neri di Oggiono – Coppa Maurizio Milani e Dosolina Ravasio a.m.
- 4° posto: Olgiate Aurora – Coppa Claudio ed Ezio Colombo a.m.
Il memorial continua con un nuovo appuntamento sabato 23 alle ore 14.30 con i piccoli amici, domenica 24 maggio dalle ore 9.30 scenderà in campo la categoria Primi Calci. Il Presidente Mattia Caroli ha ringraziato gli allenatori, famiglie e ragazzi che con la loro presenza rendono questo Memorial una vera festa dello sport e della comuni.
Allenamenti aperti alla Polisportiva Monte Marenzo
Porte aperte per i giovani calciatori alla Polisportiva Monte Marenzo con allenamenti aperti e prove gratuite. Tutte le informazioni nella locandina sottostante.
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