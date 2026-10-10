Minibasket. Confermata Sara Fumagalli da NPO e Carpe Diem

Sarà ancora responsabile minibasket

“Settore completo, con due gruppi Esordienti”

OLGINATE – Il minibasket della NP Olginate e della Carpe Diem Calolziocorte proseguirà con Sara Fumagalli, confermata nel suo ruolo di responsabile del settore, con l’obiettivo di mettere al centro la crescita sportiva e personale di bambine e bambini.

“Come tutti gli anni, la nostra filosofia è quella di creare un contesto in cui possano convivere agonismo, rispetto, educazione e divertimento – dichiara – i gruppi squadra sono pensati per garantire a ogni bambino e a ogni bambina la piena libertà di imparare e migliorare senza pressioni o pretese, ricordandosi comunque che, come in ogni sport, tutto va guadagnato attraverso impegno e costanza”.

Il lavoro di Fumagalli è stato molto apprezzato dalle famiglie. “Siamo molto contenti del riscontro ricevuto. Grazie ai rinnovi di quest’anno dovremmo riuscire ad avere il settore completo, con addirittura due gruppi Esordienti. Un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi è il coinvolgimento dei genitori, molti dei quali si mettono a disposizione come dirigenti. C’è sempre bisogno di una mano e il loro contributo è davvero fondamentale per tutto ciò che riguarda l’organizzazione e la gestione delle attività al di fuori della parte tecnica”.

Oltre ad allenamenti e partite ci saranno anche momenti aggregativi legati alla pallacanestro, per potenziare il senso di comunità. Fumagalli tiene però anche a inviare un messaggio ai genitori, invitandoli alla giusta moderazione.

“Vorrei invitare le famiglie a vivere lo sport attraverso gli occhi dei loro figli. La sconfitta conta, certamente, ma non determina il valore di un atleta. Ci sono infinite occasioni per imparare, migliorare e crescere, ciascuno con i propri tempi e i propri limiti. Bisogna trasmettere impegno, serietà e rispetto verso tutto e tutti, ricordando sempre che si tratta di un gioco. Sono proprio gli errori, le sviste e le difficoltà a renderlo divertente e a trasformarlo in una preziosa occasione di crescita, dentro e fuori dal campo”.