Minibasket. Grande successo per lo Jamboree al Lavello

Centinaia di bambini in campo

Partecipato anche il “Pink day” di sabato 23 maggio

CALOLZIOCORTE – Centinaia di piccoli cestisti hanno riempito la zona del Lavello di Calolziocorte per l’edizione 2026 dello Jamboree, festa del minibasket lombardo che vede coinvolti giocatori nati nel 2014, provenienti da tutta la regione, svoltasi domenica 24 maggio.

L’evento, organizzato in sinergia tra FIP Lombardia, Carpe Diem Calolziocorte e NP Olginate, si chiamava “I Promessi Canestri”, con un divertente gioco di parole che l’ha collegato al celebre libro di Alessandro Manzoni. I ragazzi, selezionati tra le migliori squadre lombarde, sono stati divisi in squadre con nomi di chiara ispirazione manzoniana, presi dai personaggi del romanzo.

L’evento è stato un grande successo, tanto da riscuotere il plauso di Carlo Filabelli, Responsabile minibasket regionale. “Il Jamboree è un esempio concreto di come lo sport sappia educare, unire e far crescere. Qui non si formano solo atleti, ma cittadini consapevoli. La passione che ho visto in campo è la migliore promessa per il domani. Grazie al Comune e alla Carpediem, hanno fatto un lavoro eccezionale”.

La festa del minibasket era stata anticipata dal “Pink day”, sabato 23 maggio, un pomeriggio dedicato al minibasket al femminile.

“Una crescita costruita insieme alle società del territorio, con un’attenzione particolare al mondo della scuola, alla cultura e alla diffusione di uno stile di vita che mette al centro inclusione, partecipazione e comunità – dichiara Manrico Antozzi, dirigente della Carpe Diem Calolziocorte – forte anche il messaggio del Pink Day, dedicato alle ragazze, con l’obiettivo di ampliare le opportunità sportive in un’età in cui la pratica femminile è ancora troppo bassa. Un impegno che Carpe Diem considera prioritario e che continuerà a sviluppare nei prossimi anni”.

Ad aggiungere ulteriore emozione alla giornata c’è stata anche la dimostrazione degli atleti dell’associazione Special Bergamo sport, nella palestra del Lavello.