Minibasket. Presentato lo Jamboree al Monastero del Lavello

L’evento si svolgerà il 23 e 24 maggio

Sarà organizzato anche il “Pink day”, dedicato alle bambine

CALOLZIOCORTE – Questa mattina, nelle sale del Monastero del Lavello di Calolziocorte, è stata presentata la prossima edizione dello Jamboree e del “Pink Day” 2026, iniziative che la FIP Lombardia promuove per il minibasket.

La manifestazione si svolgerà nei pressi del Monastero del Lavello sabato 23 e domenica 24 maggio. Il pomeriggio del sabato sarà dedicato al “Pink day”, per far giocare le bambine, mentre la domenica si svolgerà lo Jamboree, che vedrà competere i migliori giocatori lombardi nati nel 2014.

Alla presentazione di oggi hanno partecipato il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il vice-presidente del CONI Enrico Ragnolini, il responsabile del Minibasket lombardo Carlo Filabelli e il neo presidente della Fondazione Monastero del Lavello, Pierluigi Donadoni.

Il primo a parlare è stato il sindaco, poi è toccato a Ragnolini, dirigente CONI. “Il CONI è focalizzato ad aiutare tutte le federazioni, perché lo sport non è utile solo in ambito sportivo, ma anche per formare persone migliori nel futuro. Lo Jamboree passa il messaggio che il minibasket è un gioco prima che uno sport, che è bello vincere, ma l’obiettivo è quello di trasmettere serenità ai bambini”.

Lo Jamboree vedrà la presenza di circa seicento giocatori, provenienti da tutta la Lombardia. Questa edizione è stata chiamata “I promessi canestri”, con l’ovvia dedica manzoniana. I mini cestisti saranno divisi in sedici squadre, ognuna con un nome ispirato all’opera del Manzoni.

“Lo Jamboree è la sintesi del percorso fatto dai ragazzi, ogni anno cerchiamo di cambiare provincia e organizzarlo in un posto come questo è affascinante – dichiara Filabelli – i ragazzi saranno mischiati in diverse squadre, non vogliamo vincitori o perdenti, ma solo ragazzi che partecipino e si divertano”.

Prima di chiudere ci sono stati anche gli interventi del presidente della FIP Lecco Fausto Degrada e quello del padrone di casa Manrico Antozzi, dirigente della Carpe Diem Calolziocorte, società organizzatrice dell’evento.