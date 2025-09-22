Monte Marenzo ricorda John Mangili: terzo torneo di calcio tra sport, amicizia e memoria

Domenica 21 settembre è stato un pomeriggio di sport, musica e convivialità

MONTE MARENZO – Domenica 21 settembre, presso il campo sportivo di Monte Marenzo, si è svolto il terzo torneo di calcio in ricordo di John Mangili. È stato un pomeriggio di sport, musica e convivialità: per tutti birra e casoncelli, folta presenza di famiglie con bambini. Dopo le premiazioni, i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo per ricordare l’amico di Andech, John, scomparso l’8 ottobre 2021 a soli 50 anni.

John era una figura molto conosciuta in paese per il suo costante impegno nel volontariato con gli Amici di Andech e con il Gruppo missionario, oltre che per la sua grande passione per la Calcio Lecco.

Al torneo hanno partecipato quattro squadre: 1^ class. Trofeo John Mangili am. Andech; 2^ class. Trofeo Renato Caroli a.m. I Ragazzi della Valle; 3^ class, Maria Mangili a.m San Paol Calcio; 4^ class. Trofeo Comune di Monte Marenzo Rossi Team.

Alle premiazioni hanno partecipato il sindaco Paola Colombo, don Angelo Roncelli, Mattia Caroli e Lorena Prandi, moglie di John, insieme alla sorella di John con famiglia. Infine, i ragazzi di Andech hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Stefano Losa ha ricordato anche Giorgia e Milena, due giovani travolte e uccise a 21 anni mentre si recavano alla festa di Brivio. Tutte le autorità presenti e il pubblico si sono uniti al cordoglio per la loro tragica scomparsa.