Monte Marenzo ricorda Renato Caroli con il 1° Memorial Pulcini, successo del Lecco

Un importante momento di sport e ricordo con protagonisti i giovani calciatori

“Oggi è una giornata speciale, vissuta nel segno dello sport e dei valori che hai sempre trasmesso con passione”

MONTE MARENZO – Domenica 10 maggio, sul campo sportivo di Monte Marenzo, si è svolto il 1° Memorial dedicato a Renato Caroli, storico presidente e punto di riferimento della Polisportiva Monte Marenzo. Alla manifestazione hanno partecipato 7 importanti squadre della categoria Pulcini. Il torneo è iniziato alle 9 sotto una pioggia battente che ha accompagnato atleti, allenatori, dirigenti e genitori per tutta la giornata fino alle premiazioni finali, avvenute alle 19.

Nonostante il maltempo, i ragazzi hanno giocato con entusiasmo e grande spirito sportivo, sostenuti dagli allenatori e dai tanti genitori rimasti sulle gradinate per tutta la giornata, spesso sotto gli ombrelli e al freddo. Al termine del torneo il presidente Mattia Caroli ha voluto ringraziare tutte le squadre partecipanti, gli allenatori, i volontari e le famiglie presenti: “Grazie a tutti i ragazzi che hanno giocato tutto il giorno sotto l’acqua dimostrando passione e correttezza. Un grazie speciale anche agli allenatori e ai genitori che sono rimasti sulle gradinate, nonostante il freddo e la pioggia, per sostenere questi giovani atleti”.

Classifica finale

Lecco Albinoleffe Atalanta Como Renate Internazionale Monte Marenzo

Alle 11.30 si è svolto un toccante momento di raccoglimento con la commemorazione del cippo dedicato alla memoria di Renato Caroli, alla presenza di tantissime persone, ragazzi e

autorità.

Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo, ha letto un sentito messaggio: “Ciao Renato, tua moglie Stefania, i figli Mattia e Nicolò, insieme al direttivo della Polisportiva Monte Marenzo e al sindaco Paola Colombo, hanno voluto ricordarti organizzando il 1° Memorial dedicato a te, con la partecipazione di 7 importanti squadre della categoria Pulcini, proprio come sarebbe piaciuto a te: con tanti ragazzi in campo, entusiasmo, amicizia e voglia di stare insieme. Oggi è una giornata speciale, vissuta nel segno dello sport e dei valori che hai sempre trasmesso con passione, impegno e grande cuore”.

All’ingresso degli spogliatoi si è tenuta inoltre la benedizione del cippo commemorativo da parte di don Angelo Roncelli. Successivamente ha preso la parola il sindaco Paola Colombo: “A dieci mesi dalla scomparsa di Renato ci troviamo qui oggi a ricordarlo con lo stesso affetto e la stessa gratitudine che hanno accompagnato il nostro saluto lo scorso anno. Questo cippo è il ù segno concreto di quanto Renato ha lasciato nel cuore della nostra comunità. Noi dobbiamo continuare il suo cammino nei valori che ci ha trasmesso: la passione per lo sport, l’attenzione verso i giovani, il sorriso e la pazienza con cui sapeva accogliere tutti e la capacità di unire le persone. Abbiamo il compito di custodire ciò che Renato ha costruito e, insieme, come una vera squadra, continuare questo servizio alla comunità con lo stesso entusiasmo e la stessa generosità”.