Monza-Resegone, oltre 500 atleti in marcia verso Capanna Monza: la storica corsa unisce Brianza e montagne lecchesi

La storica corsa è partita dall’Arengario di Monza con più di 160 squadre in gara

Il percorso attraversa Brianza e Lecchese passando da Osnago e Olginate prima della salita finale verso Erve e il rifugio Capanna Monza, storico arrivo della competizione

ERVE – Dall’Arengario di Monza al Resegone, lungo un percorso che attraversa la Brianza e risale la valle dell’Adda fino alle montagne lecchesi. È tornata nella serata di sabato 20 giugno la Monza-Resegone, una delle competizioni podistiche più affascinanti e longeve del panorama lombardo, giunta alla sua 64ª edizione.

Oltre 500 atleti, suddivisi in più di 160 squadre, hanno preso il via da piazza Roma a Monza per affrontare i circa 42 chilometri che conducono fino a Capanna Monza, il rifugio degli Alpinisti Monzesi situato sul versante ervese del Resegone.

Una gara che mantiene intatto il proprio fascino grazie a un tracciato unico, capace di collegare il cuore urbano della Brianza con l’ambiente montano lecchese. Dopo la partenza dall’Arengario, i concorrenti attraversano diversi comuni brianzoli dirigendosi verso Osnago, per poi proseguire in direzione della provincia di Lecco. Il percorso raggiunge quindi Olginate e da qui inizia la parte più impegnativa della competizione, con la salita finale che conduce a Erve e successivamente alla Capanna Monza, meta simbolica della manifestazione.

Accanto alla formula tradizionale “Classic”, che prevede squadre composte da tre atleti chiamati a percorrere insieme l’intero tracciato, è stata confermata anche la modalità “Relay”, la staffetta che suddivide il percorso in tre frazioni: Monza-Osnago, Osnago-Olginate e Olginate-Capanna Monza. Una soluzione che negli ultimi anni ha contribuito ad ampliare la partecipazione, consentendo a un numero crescente di podisti di vivere l’esperienza della storica corsa.

Nata nel 1924, la Monza-Resegone rappresenta molto più di una gara sportiva. È un appuntamento che lega idealmente la Brianza alle montagne lecchesi, ripercorrendo un itinerario entrato nella tradizione di intere generazioni di sportivi. Il traguardo posto sopra Erve, ai piedi del Resegone, continua a essere uno dei simboli più riconoscibili della manifestazione e il punto d’arrivo di una sfida che unisce resistenza, spirito di squadra e passione per il territorio.

Le classifiche ufficiali della 64ª edizione saranno pubblicate nei prossimi giorni dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, mentre le premiazioni sono in programma a Monza nella serata di giovedì.

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