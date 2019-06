Piergiorgio de Flumeri è il nuovo presidente dell’AC Victoria

CALOLZIOCORTE – Dopo le elezioni dei nuovi vertici dell’AC Victoria, riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del nuovo presidente della società calcistica di Calolziocorte Piergiorgio de Flumeri.

“Sulla vita interna della Ac Victoria e il suo futuro si sono sentite voci di vario genere e

pertanto, in qualità di Presidente entrante, ho ritenuto opportuno chiedere alla stampa di

pubblicare il presente comunicato. Come spesso accade fra le informazioni, la realtà ed il pettegolezzo, bisogna mettere un po’ d’ordine. Questo si rende necessario per dare tranquillità ai ragazzi, ai genitori ed a tutti coloro che con il loro impegno guidano l’AC Victoria e vogliono continuare ad essere parte attiva. Gestire una società dilettantistica di questi tempi non è sicuramente la cosa più semplice da fare. Viviamo in un mondo molto competitivo che si inchina al ‘dio denaro’ e spesso trascura sentimenti ed educazione che dovrebbero essere fondamento di una società civile e di una associazione di volontari. L’AC Victoria, da sempre abbinata all’oratorio di Calolziocorte, ha sempre voluto tenere alta questa sua visione. Nella sua vita societaria non è sempre stato facile conciliare questi principi, ma questa volontà ha sempre saputo prevalere. L’AC Victoria, inoltre, ha sempre valorizzato i propri ragazzi, sia quelli maggiormente portati per il gioco del calcio, sia quelli che hanno svolto un determinato ruolo di supporto senza pretendere di diventare ‘campioni’. Con la fine di questo campionato, in cui le squadre della AC Victoria si sono comunque distinte per impegno e caparbietà, si è convenuto di rinnovare il direttivo nella certezza di dover continuare il lavoro svolto in tutti questi anni (l’AC Victoria compie 50 anni, da quando ha ripreso la sua attività nel 1969). Si sono ascoltate le volontà di tutti i dirigenti, allenatori e collaboratori vari ed ognuno ha potuto scegliere come dare continuità al proprio impegno verso la società AC Victoria. Avendo il presidente uscente espresso la volontà di lasciare il suo incarico, mi è stato chiesto di assumere il ruolo di Presidente per continuare a sostenere il lavoro svolto dall’associazione a favore dei ragazzi e delle relative famiglie che hanno sempre creduto in essa. Per continuare a svolgere questo ruolo educativo dello sport invito tutti coloro che negli anni hanno fatto parte dell’AC Victoria, da giocatori, allenatori, dirigenti, sponsor, ecc a rendersi nuovamente disponibili a supportare questa società sportiva. È un impegno civile finalizzato a far crescere con positivi ideali i nostri ragazzi. Le parrocchie del territorio, che da sempre operano secondo queste logiche, hanno creato positive sinergie mettendo a disposizione le proprie strutture (oratori, campi da calcio, palestre, ecc) ritenendo lo sport foriero di sani principi. A questo proposito è in atto, da parte delle parrocchie, la volontà di unificare le società sportive dell’Unità Pastorale (Calolzio, Foppenico e Sala) per valorizzare al meglio strutture, operatori, volontari e ragazzi. I giovani meritano di essere aiutati a crescere nell’altruismo, nel rispetto di sani principi etici e morali. Lo sport, con la necessità di rispettare regole e richiedere impegno costante, è sicuramente un mezzo da non sottovalutare. Il mio invito a fornire la propria collaborazione a supporto di chi già con passione ed impegno svolge un ruolo all’interno dell’AC Victoria mi auguro possa trovare ampi consensi. C’è spazio per tutti ed i nostri giovani devono essere pensati come investimento sociale per il futuro, sono il nostro futuro.

Per questi motivi ci impegneremo a rilasciare e ottimizzare i rapporti con le associazioni / società sportive del territorio e con l’Amministrazione Comunale di Calolziocorte per ottimizzare l’uso delle strutture esistenti e di quelle future”.

Il Presidente dell’AC Victoria Piergiorgio de Flumeri