Play Off C Silver. Enginux Calolzio, match point sprecato

Cerro Maggiore espugna il PalaRavasio, si va a gara 3

La zona varesina mette in crisi i calolziesi

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte spreca la possibilità di chiudere la serie contro la Pallacanestro Cerro Maggiore in gara due e ora sarà chiamata alla seconda impresa sul campo dei varesini per conquistare la promozione in Serie Cgold.

Calolzio parte con Zambelli, Meroni, Floreano, Rusconi e Bonacina, e saranno proprio i due lunghi a mettere in difficoltà gli avversari nel primo quarto (26-19). Nella seconda frazione una fiammata del giovane Cristian Fontana – otto punti di fila! – porta l’Enginux fino al massimo vantaggio (36-23), ma sarà solo un momento. Cerro Maggiore incredibilmente rigira la partita come un guanto e addirittura sorpassa con la tripla di Pastori (36-37). Il rientro in campo di Bonacina e Martino Rusconi risveglia Calolzio, che va al riposo con un piccolo margine di vantaggio (46-40).

Le squadre rientrano nella ripresa con le mani congelate – due punti a testa in metà quarto – e la Enginux non riesce a venire a capo della zona di Cerro, vera arma vincente dei varesini.

Un altro canestro da oltre l’arco di Pastori riporta avanti gli ospiti (54-55) nell’ultimo quarto ma due assist pregevoli di Leonardo Meroni e una tripla di Federico Zambelli confezionano un parziale di sette punti consecutivi (61-55), ma sarà l’ultimo guizzo. Cerro Maggiore scappa via con cinque punti consecutivi di Maniero (64-69), Meroni accorcia con un canestro da tre ma sbaglia i due liberi del potenziale pareggio.

Cerro Maggiore espugna il PalaRavasio col punteggio di 69-75 e riporta la serie tra le mura amiche. Appuntamento domenica 2 giugno alle ore 18.00.

“Abbiamo buttato via un’occasione d’oro; siamo partiti bene, ma poi abbiamo faticato contro la loro zona. Anche nella nostra metà campo non sono soddisfatto, troppe volte anziché difendere ci siamo limitati a cercare il pallone. Ora dovremo fare una vera e propria impresa” ha dichiarato a fine match coach Angelo Mazzoleni.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – PALL. CERRO MAGGIORE 69-74

PARZIALI:26-19, 46-40, 54-50, 69-74