Pol. Monte Marenzo: rinviato il memorial Cannavò, al via un concorso di disegni

“Descrivete e colorate come vedete il calcio giovanile”

Rinviato lo storico torneo, nuova proposta per i piccoli calciatori

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha deciso di rinviare a data da destinarsi il 12° Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli e il 4° Trofeo femminile cat. Esordienti a 9 e Pulcine a 7 Daniele Redaelli am.

“Era tutto già organizzato alla perfezione da tempo. La competizione avrebbe

impegnato ben 80 squadre delle categorie esordienti 2007/2008; Pulcini 2009/2010;

Primi Calci 2011/2012. Tutte formazioni provenienti dai comuni delle province di Lecco e Bergamo – dice il presidente della Polisportiva Renato Caroli -. Ben altra la sfida che queste terre stanno vivendo. Inoltre lo sport è nato per il benessere dell’uomo e una competizione sarebbe contro lo spirito sportivo stesso”.

“Sappiamo bene che la situazione che stiamo vivendo è una partita tatticamente complicata. Quella contro il Covid-19, come tutte le partite, va combattuta fino al fischio finale e se necessario andare ai supplementari e poi vincerla – dice il responsabile dell’area sociale Angelo Fontana -. Questo lo sanno benissimo anche i nostri ragazzi che scalpitano, non vedono l’ora di sentire il fischio d’inizio per calpestare il manto erboso del nostro campo”.

L’Area sociale ha suggerito al presidente Caroli di coinvolgere i ragazzi che avrebbero dovuto partecipare al torneo attraverso le varie società inviando alcuni disegni come tema “Descrivete e colorate come vedete il calcio giovanile”. L’iniziativa si svolgerà dal 1° al 25 maggio 2020. La partecipazione è completamente gratuita. Tutti i disegni saranno visibili sulla pagina Facebook della Polisportiva Monte Marenzo Lecco A.C.S.D.

Tutti gli elaborati saranno inoltre esposti presso la sede della Polisportiva non appena sarà finalmente possibile iniziare il 12° Memorial Candido Cannavo e Daniele Readelli, in quella

occasione saranno anche premiati i più significativi. I disegni, realizzati con la tecnica che i ragazzi preferiranno, dovranno essere inviati con il nome e cognome e il paese, alle e-mail (info Renato Caroli 338 4834160):