Polisportiva Carennese, nuove iniziative sportive e collaborazioni per giovani e adulti

Corsi di mountain bike, attività giocosport e multisport, calcio, ginnastica e tanto altro

“Sport e comunità: open day sabato 8 novembre dalle 14 alle 16”

CARENNO – Per la stagione sportiva in corso, giovani e adulti del territorio potranno beneficiare di nuove iniziative, corsi e progetti promossi dall’Asd Polisportiva Carennese, con un’attenzione particolare al potenziamento dell’offerta sportiva e al coinvolgimento della comunità.

La Polisportiva ha recentemente ampliato la propria offerta con nuove attività, tra cui il corso di Mountain Bike (MTB) rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. “Si tratta di un progetto ambizioso, pensato per insegnare ai giovani l’uso sicuro della bicicletta e favorire la scoperta del meraviglioso ambiente montano circostante, con il supporto di istruttori altamente qualificati – spiegano dall’Associazione -. Per presentare l’iniziativa è previsto un Open Day sabato 8 novembre, dalle 14 alle 16″.

È stato introdotto anche il Progetto MTB 360°, una nuova iniziativa che propone escursioni guidate e corsi, sia individuali che di gruppo, rivolti ad adulti e ragazzi: “Tutte le attività sono condotte da guide e istruttori qualificati e riconosciuti dal Coni, assicurando professionalità e massima sicurezza in ogni uscita”.

Attività Giocosport e Multisport è un altro progetto recentemente introdotto. I corsi, rivolti ai più piccoli, continuano con successo e sono pensati per favorire l’avviamento motorio e la scoperta di diverse discipline sportive, con la possibilità di partecipare all’intero percorso modulare o singolarmente a lezioni individuali.

“La nostra Associazione crede nel potenziale del territorio e nell’importanza di creare sinergie. Per questo stiamo promuovendo attivamente collaborazioni con numerose realtà locali” commentano dall’Associazione.

“Nel settore Calcio, abbiamo avviato una proficua collaborazione con la Polisportiva Monte Marenzo, realizzando lezioni congiunte per diffondere i fondamentali del calcio e ponendo le basi per un possibile gemellaggio volto a rafforzare il settore giovanile e sostenere la crescita dei nostri ragazzi sia sul piano tecnico che umano – continuano dall’Associazione – inoltre, è stata avviata un’importante collaborazione con l’Associazione Ginnastica Archè Asd, per integrare le nostre iniziative dedicate all’avviamento motorio e alla sperimentazione di diverse discipline volte al benessere psico-fisico, tra cui la ginnastica”.

“Infine, stiamo esplorando la possibilità di organizzare, in collaborazione con la sezione Cai Calolziocorte, camminate aperte a tutti, con l’obiettivo di coniugare sport, socialità e scoperta del patrimonio naturalistico locale” concludono dall’Associazione.

Queste iniziative riflettono l’impegno costante dell’Asd Polisportiva Carennese non solo come ente sportivo, ma come attore sociale attivo e attento alla crescita della comunità.