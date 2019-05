Polisportiva Monte Marenzo, al via l’11° memorial Candido Cannavò

Piccoli calciatori in campo dal 25 maggio per il tradizionale appuntamento

Al via l’11^ edizione del Memorial Candido Cannavò e la 2^

edizione del Trofeo Daniele Redaelli

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo dà il via all’11^ edizione del

Memorial Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport, e alla seconda

edizione del Trofeo Daniele Redaelli, già capo redattore centrale e poi segretario di

redazione della Gazzetta dello sport, oltre che grande amico della Polisportiva.

Il Memorial Candido Cannavò prenderà il via il 29 maggio per terminare il 9 giugno.

Sei le categorie in campo: dai Primi calci (nati nel 2011), fino agli Esordienti (nati nel 2006). Sono previsti numerosi riconoscimenti alle squadre e ai calciatori.

Il secondo Trofeo Daniele Redaelli viene assegnato il 25 maggio all’interno del Terzo

Torneo femminile dalle categorie Esordienti a 9 fino alle Pulcine a 7. Un trofeo

importante in un anno storico per il calcio femminile, visto che la nostra Nazionale di calcio si è qualificata per i mondiali di calcio che si svolgeranno in Francia dal 7 giugno

al 7 luglio.

“Questi tornei sono fondamentali per la comunità e le famiglie. Creano aggregazione, vero tifo, condivisione e spirito d’iniziativa. Un buon banco di prova per i cittadini di domani che oggi si sfidano su un campo di calcio” ha detto il presidente della Polisportiva Monte Marenzo Renato Caroli.

“Vogliamo far crescere i ragazzi in un ambiente sano sotto tutti i punti di vista. Per questo abbiamo istituito il Memorial Candido Cannavò all’indomani della sua scomparsa: esempio di grande giornalista e sportivo – ha detto il responsabile della Polisportiva Area Sociale Angelo Fontana -. Poi il Trofeo Daniele Redaelli, un uomo, un amico della Polisportiva

Monte Marenzo e un giornalista fuori classe. I premi in suo nome servono per non

dimenticare i valori che ci ha trasmesso. Con lo stesso spirito abbiamo istituito gli altri

premi, con trofei e coppe alla memoria: un’occasione per ricordare parenti e amici che ci

hanno lasciato.

Tutte le partite si svolgeranno presso il campo sportivo in via San Alessandro a Monte

Marenzo. ll 25 maggio inizieranno alle ore 14 per terminare verso le 20.

Mentre quelle dal 29 maggio al 9 giugno inizieranno sabato e domenica alle 10 per

terminare alle 20.30. Nei giorni feriali si inizia alle 18 e si termina alle 22.