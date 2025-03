Promozione. Il Calolziocorte vince di misura e risale in classifica

Vincono Calolziocorte, GrentArcadia e Rovagnate

Perde la Colico Derviese contro il Lissone, partita rinviata per il Civate

CALOLZIOCORTE – Il Calolziocorte si allontana dalla zona play-out grazie a due vittorie nel giro di pochi giorni. Infatti, nel turno infrasettimanale gli amaranto hanno vinto in casa contro il Lesmo per 2-0 e oggi di misura contro l’Olimpic Trezzanese, il gol vittoria è firmato da Bakal. La squadra di Perego ora è a più cinque sul Civate che, però, oggi non ha giocato contro il Cantù San Paolo per impraticabilità del campo.

Settimana da sei punti anche per il Rovagnate che oggi ha vinto 3-1 contro l’Ardita Cittadella. I lecchesi sono andati in vantaggio con Donghi al 13′ del primo tempo ma i comaschi hanno poco dopo pareggiato con Manfrin. Poi, nella ripresa il maggiore sprint della squadra di Ziliotto ha permesso ai biancorossi di conquistare un nuovo vantaggio con Baho al 53′ e siglare la tripletta al 60′ con Fumagalli.

La Colico Derviese, invece, perde in casa per 2-0 contro il Lissone, la doppietta ospite è siglata dall’ex Luciano Manara Salvatore Catta. La squadra di Battistini, come nella passata stagione, nella seconda parte del campionato, perde terreno dalla zona play-off scivolando ora all’ottavo posto in classifica a quota 43 punti.

Pioggia di gol tra Castello Città di Cantù e GrentArcadia match finito 4-3 per il lecchesi. Francesco La Fauci, ds del Grent, commenta la gara: “Una gara rocambolesca in cui siamo partiti male subendo il gol avversario al 10′ di Traversa, poi però siamo riusciti a rientrare in gara: prima segnando al 25′ con Lanzo e poi andando in vantaggio con Coluccia al 35”.

“Nella ripresa nuovo ribaltamento di risultato perchè loro hanno avuto due rigori nel giro di cinque minuti e si sono portati sul 3-2. Poi abbiamo fatto un po’ di cambi per avere maggiore dinamismo e Lanzo ha segnato ancora al 35′ pareggiandola. Lui è un giocatore che conosco da tempo e ha sempre il giusto atteggiamento e grande qualità. Poi nel finale al 40′ siamo ripartiti veloci con Visconti che ha finalizzato l’azione regalandoci la vittoria e il sesto posto in classifica”.

“La salvezza, oramai, è conquistata e come avevo detto qualche settimana fa quello che arriverà dopo è tutto un di più. Ora siamo a quattro punti dai play-off e ci sono ancora in ballo 15 punti, non bisogna mollare soprattutto nell’atteggiamento e pensare a fare bene una partita alla volta perchè ci attendono sfide difficili prima con l’Agrate, poi Lesmo e Seregno, tutte corazzate di questa categoria”.