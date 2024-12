Promozione. La Colico Derviese schianta 4-1 la Pontelambrese

Successi interni per Colico Derviese e Calolziocorte

Pareggio senza reti per Grent e Rovagnate, perde 3-1 il Civate

COLICO – Secondo successo di fila per la Colico Derviese, dopo quello di settimana scorsa con il Giussano, oggi s’impone in casa per ben 4-1 sulla Pontelambrese. Gli ospiti avevano aperto le marcature con il gol di Tamba all’11’, ma la formazione di Battistini ha reagito subito e in soli quindici minuti ha ribaltato il risultato con le reti di Raba (21′) e Arrighini (27′).

Il terzo gol arriva, invece, al 40′ con Farina: miglior marcatore dei suoi con otto gol siglati finora. Nella ripresa i gialloblù hanno gestito il possesso e in più occasioni cercato un’altra rete ma, i comaschi si sono difesi a maglie strette fino al 76′ quando Fall ha messo a segno il timbro del definito 4-1.

Torna al successo, dopo due sconfitte consecutive, il Calolziocorte di Daniele Perego che vince 2-1 contro Biassono. A decidere la gara a favore della formazione amaranto sono i gol di Villa e Bianco, per gli avversari ha invece segnato l’attaccante Marinaci riducendo lo svantaggio.

Pareggio senza reti per il GrentArcadia contro il Seregno. La formazione di Dolzago torna così a smuovere la classifica: “Una partita da 0-0 senza troppe emozioni – racconta il team manager Francesco Crippa – loro non mi hanno sorpreso più di tanto, nonostante i favori del pronostico. Infatti hanno avuto una sola palla gol nel primo tempo”.

“Mentre nella ripresa hanno avuto zero palle gol da azione, sono stati pericolosi solo da palla inattiva. Noi abbiamo lottato e provato ad innescare delle ripartenze, ma non siamo riusciti a trovare il gol. Siamo contenti di questo pareggio perchè stiamo affrontando una grossa emergenza infortuni e per la nostra classifica uno 0-0 qui è un buon risultato”.

Stesso risultato anche il Rovagnate che frena la capolista Vis Nova Giussano sullo 0-0. Racconta la gara il team manager dei biancorossi, Riccardo Brenna: “Una gara molto bella e molto equilibrata. Primo tempo senza grosse occasioni, a parte un gran colpo di testa del loro numero 5 da corner”.

“Nella ripresa abbiamo avuto più occasioni noi arrivando più volte vicino alla loro porta. L’arbitro ci ha anche annullato per fuorigioco di un nostro giocatore sul tiro da fuori di Rigamonti, ma che in realtà non c’era. Poi, al 80′ abbiamo avuto un’altra chance con Rompani ma il loro portiere ha fatto un miracolo”.

Cade, infine, il Civate sul campo del Castello Città di Cantù che s’impone 3-1 sulla squadra di Guadagno. Nel primo tempo i lecchesi sono passati in vantaggio con un’azione personale di Giovanni Castagna che, appena entrato in area, viene atterrato da un difensore avversario. Dagli unici metri va proprio l’attaccante che non sbaglia.

Ma, i comaschi trovano subito il pareggio con Martirani che con un bel tiro insacca alla destra del portiere del Civate. La rimonta si completa al 45′ con il colpo di testa di Alcuati. Nella ripresa la partita si fa più frizzante con occasioni da una parte e dall’altra però, il Cantù segna ancora, al 61′, con Raimondi. Nel finale alcune occasioni per il Civate che, però, non riesce a graffiare per sbloccare il definitivo 3-1.