Ritmica, successo per Ginnastica Archè alla gara FGI di Binago

Molto soddisfatte le allenatrici per la grande crescita delle atlete

BINAGO – Un esordio d’anno sportivo promettente, quello dello scorso week-end, per il settore ritmica di Ginnastica Archè: le ginnaste dell’associazione calolziese hanno infatti partecipato alla gara FGI Silver che ha avuto luogo sabato e domenica a Binago (CO), raccogliendo le prime soddisfazioni di una stagione sportiva che si presenta ricca di sfide.

Durante il pomeriggio di sabato le prime a scendere in pedana sono state le piccole individualiste del girone Silver LA2 Allieve 2, che ha visto i seguenti risultati:

– Elisa Rondalli 4° al cerchio, 9° alle clavette, 7° nella classifica Generale

– Aurela Gjoni 7° alle clavette, 9° al cerchio, 8° nella classifica Generale

– Nora Cadelano 13° alle clavette, 14° al cerchio, 14° nella classifica Generale.

Successivamente è toccato alle Allieve 4 del medesimo girone, Emma e Linda.

Emma Bonesi si posiziona 10° alle clavette, 11° al cerchio e 10° nella classifica Generale, mentre Linda Panzeri 11° alle clavette, 15° al cerchio e 12° nella classifica Generale.

Le due Junior 2, Alice e Martina, regalano alla società ben due podi!

Alice Raveglia si posiziona 2° nella classifica Generale , 1° alle clavette e 3° al cerchio .

Martina Rocchi sale sul terzo gradino del podio grazie alla sua 3° posizione nella classifica Generale , ottenuta dalla media della 3° posizione alle clavette e la 5° al cerchio.

Le ultime a chiudere la gara sono Sofia, Maddalena e Francesca.

Sofia De Smet, Junior 3, ottiene la 5° posizione nella classifica Generale, la 4° al cerchio e l’8° alle clavette.

Maddalena Rotasperti, Senior 1, si posiziona 6° in classifica Generale, 6° al cerchio e 8° alle clavette.

Francesca Ferrandi, Senior 2, conquista invece la 6° posizione nella classifics Generale, la 5° alle clavette e la 6° al cerchio.

La giornata di Domenica vede invece scendere in pedana le piccole Allieve 2 del girone Silver LA1, con la partecipazione di ben 37 ginnaste.

Vittoria Cornara si posiziona 7° alla palla, 19° al corpo libero e 8° nella classifica Generale.

Alice Fogliano ottiene l’11 posizione alla palla, la 26° al corpo libero e la 21° nella classifica Generale.

Alla fine di questo primo weekend di gara dell’anno 2023, le allenatrici si dichiarano molto soddisfatte della grande crescita che ciascuna ginnasta ha dimostrato di aver compiuto e della sempre maggiore coesione che unisce e caratterizza questo gruppo di piccole e grandi atlete.

Ginnaste e allenatrici sono pronte a tornare in palestra per continuare il loro lavoro in vista dei prossimi appuntamenti di gara!