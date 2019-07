Rivoluzione in casa Acd Calolziocorte. L’obiettivo dichiarato è la Promozione

Vittorio Castagna affianca Domenico Gatto come DS

In panchina confermato Daniele Perego dopo la storica salvezza dell’ultima annata

CALOLZIOCORTE – Parte nel segno di un totale rinnovamento la stagione calcistica 2019/2020 del Caloziocorte. La società, guidata dal presidente Roberto Stucchi,ha presentato lo scorso venerdì sera a Colle Brianza la rosa allestita per il prossimo campionato.

Una rosa composta al momento da 23 elementi, dove moltissimi sono i volti nuovi. “Con l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo Vittorio Castagna, che va ad affiancare Domenico Gatto, abbiamo deciso di puntare molto sul mercato. Mister Perego avrà quindi a disposizione diversi giocatori d’esperienza, che hanno già militato sia in Promozione che in Eccellenza” queste le parole del presidente Stucchi sull’importante lavoro svolto in sede di mercato dal duo Castagna-Gatto.

“Sono convinto che la rosa allestita abbia delle caratteristiche importanti per la categoria. Allo stesso modo sappiamo bene tutti che una squadra forte solo sulla carta non può bastare. Starà al mister e ai ragazzi dimostrare sul campo che la società ha fatto le scelte giuste”.

L’obiettivo stagionale

Stucchi ha poi proseguito indicando quello che deve essere il fine della stagione che verrà: “E’ inutile nascondersi, abbiamo tutti il desiderio di puntare in alto e per questo non posso che augurarmi che la squadra faccia un campionato di vertice. Nel 2021 si celebrerà il centenario del Calolziocorte; il desiderio è quello di festeggiarlo nel campionato di Promozione” così il presidente degli amaranto sull’obiettivo stagionale.

La rosa e lo staff tecnico

Di seguito i ragazzi della rosa e i componenti dello staff tecnico:

Portieri: Corbetta, Forliano

Difensori: Crimella, Manfreda, Manzoni, Mauri, Pozzi, Sibio, Stucchi, Valentino

Centrocampisti: Baggioli, Garghentini, Jawar, Mandelli, N’Dry, Luca Visconti, Mattia Visconti

Attaccanti: Bub, Fjolla, Galluccio, Puricelli, Raba, Riva

Allenatore e vice: Daniele Perego, Franco Barachetti

Preparatore dei portieri: Erio Castagna

Direttori Sportivi: Vittorio Castagna, Domenico Gatto

Dirigente accompagnatore: Francesco La Fauci

Team Manager: Roberto Bario

Social Manager: Cristian Locatelli

Massaggiatore: Matteo Comi

Magazzinieri: Egidio Arzini, Giancarlo Brioni

Guardalinee/collaboratore: Alessandro Rocca