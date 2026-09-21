Running. Cazzaniga, grande prova all’Ironman Italy Emilia-Romagna

Primo posto in categoria 18/24

Nono assoluto e primo italiano al traguardo

CALOLZIOCORTE – Grandissima prova per il giovane Alessandro Cazzaniga nell’Ironman Italy Emilia-Romagna, organizzato sabato 19 settembre in Romagna, nei dintorni di Cervia. L’atleta calolziese ha concluso al primo posto della sua categoria, nono assoluto.

La gara di Cervia era sulla cosiddetta “lunga distanza”, composta da 3.8 km da nuotare, 180 in bicicletta e 42 di corsa. Durante il percorso gli atleti hanno attraversato luoghi spettacolari come la riserva naturale della Salina di Cervia, passando per il centro di Forlimpopoli e terminando sul litorale di Cervia.

La gara l’ha vinta il tedesco Niklas Löbner in poco più di otto ore ma Cazzaniga ha comunque fatto una grandissima prova. Il suo 8:40:52 gli è valso il primo posto in categoria 18/24 e il nono tempo totale in classifica. Il calolziese è stato inoltre il primo atleta italiano a tagliare il traguardo.

Con questo risultato Cazzaniga ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Kona.