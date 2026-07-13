Super Giada! Cinque medaglie (di cui una d’oro) ai campionati italiani di danza sportiva

Per la ballerina di Calolzio importante successo nell’Hip Hop Singolo, a cui si aggiungono tre argenti e un bronzo

Lo scorso giugno, invitata dal Ministro Alessandra Locatelli, si è esibita a ExpoAid 2026

CALOLZIOCORTE – Una vera e propria pioggia di medaglie per la ballerina calolziese Giada Canino ai Campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti nello scorso fine settimana alla Fiera di Rimini. Protagonisti anche tutti gli atleti della Rosy Dance di Villongo (BG), la squadra di Giada, che sono tornati dalla trasferta carichi di vittorie e podi.

Il risultato più importante per Giada Canino è stato l’oro nell’Hip Hop Singolo, ma la campionessa di danza ha conquistato anche tre medaglie d’argento (Hip Hop Duo, Show Dance e Show Dance Gruppo) e una medaglia di bronzo (Balli Caraibici). Una trasferta impegnativa ma decisamente ricca di soddisfazioni.

“Il Campionato italiano quest’anno presentava un livello altissimo con atleti da tutta Italia – ha detto Elio Canino, il papà di Giada -. Abbiamo assistito a un vero e proprio spettacolo con coreografie bellissime, proprio per questo motivo i risultati ottenuti da Giada sono ancora più belli e carichi di significato. Un plauso a tutti i ballerini della Rosy Dance che sono stati bravissimi e un sentito ringraziamento alla maestra di ballo Marianna Cadei, ad Alice e a tutto lo staff tecnico perché seguono i nostri ragazzi con grande dedizione”.

Due mesi intensi per Giada

I risultati dei Campionati italiani, per Giada, sono solo l’ultima di una lunga serie di soddisfazioni. Dal 19 al 24 maggio scorsi, infatti, è stata protagonista a Lignano Sabbiadoro (UD) dove ha partecipato ai Giochi Nazionali Special Olympics conquistando la bellezza di tre importanti successi.

Il 25 e 26 giugno scorsi è stata invitata al Palacongressi di Rimini per esibirsi all’interno della manifestazione ExpoAid 2026, l’iniziativa promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che si conferma come il più grande evento nazionale dedicato al Terzo settore, alle associazioni e alle realtà che si occupano di disabilità.

Tanti appuntamenti per la nostra Giada che sono sinonimo di impegno, sacrifici, ore di allenamento, ma anche tante soddisfazioni.