Tennis. Davide Magni batte Nicolò Taschetti nel torneo di Vercurago

Premiati Patrick Staka, miglior giovane, e Andrea Arnoldi miglior atleta del Tc Vercurago

Ben 74 gli iscritti al torneo provenienti da tutto il territorio

VERCURAGO – Si conclude con un derby fra due atleti del TC Oggiono la quarta edizione del torneo di singolare maschile di tennis (lim. 3.1) organizzato come ogni anno dal TC Vercurago. Scendono sul campo in terra battuta del circolo nel pomeriggio di domenica 11 ottobre da una parte il diciottenne Nicolò Taschetti (3.3) e dall’altra il quarantottenne Davide Magni (3.2).

E’ quest’ultimo, nonostante il notevole gap anagrafico a far valere i suoi trascorsi di seconda categoria, imponendosi con un perentorio 62 64 che la dice tutta sull’andamento del match.

I due erano approdati alla finale dopo aver superato le semifinali (giocate nella mattinata di domenica) con Taschetti che batteva Mattia Galimberti (3.3) del Tennis Club Lecco per 60 76 e il secondo avendo la meglio su Giacomo Marioni (Tc 88 Valmadrera 3.4) per 62 61.

Grande soddisfazione per gli organizzatori del torneo e in particolare per il Direttore Gianfranco Arnoldi e il Giudice Arbitro FIT Paolo Limonta che hanno avuto un bel daffare per organizzare al meglio un tabellone con ben 74 iscritti, provenienti da tutto il territorio, in particolare di giovane età, a conferma del buon stato di salute del movimento locale.

Le norme anti Covid, oltre che a consentire solo una premiazione sobria e a non poter allestire il tradizionale rinfresco finale, hanno contribuito a complicare ancor più la mole di lavoro degli organizzatori. Premiati anche Patrick Staka del TC88 come miglior giovane e Andrea Arnoldi come miglior atleta del TC Vercurago.