Triathlon. Cazzaniga secondo di categoria al T100 Frèjus di Saint Raphael

Ottima prova per il calolziese

Terzo assoluto nella gara amatoriale col tempo di 3:51:59

CALOLZIOCORTE – Grande prestazione per il ventiduenne calolziese Alessandro Cazzaniga in Costa Azzurra. Il giovane ex calciatore ha gareggiato nella gara di triathlon T100 di Saint Raphael, concludendola al terzo posto assoluto tra gli amatori e al secondo di categoria.

La gara di Cazzaniga era una T100, ossia formata da 100 km complessivi, divisi tra i due da affrontare a nuoto, gli ottanta in bici e gli ultimi 18 di corsa. La situazione meteo non era ideale, con il mare mosso che ha creato qualche difficoltà ai partecipanti.

Cazzaniga è uscito sesto dall’acqua e poi ha terminato il percorso ciclistico in poco più di due ore, rosicchiando qualche posizione. Con un ritmo costante alla corsa è riuscito a risalire ulteriormente, terminando la sua gara al terzo posto col tempo di 3:51:59, oltre otto minuti dal vincitore francese Carrier (3:43:40).

“Il nuoto mare era mosso, ma sono comunque riuscito a nuotare al mio ritmo – dichiara Cazzaniga – uscito dall’acqua c’era molto vento ma sono comunque riuscito a chiudere il tratto in bici in 2 ore e un minuto. Nei 18 km corsa ho tenuto il mio passo, passo 3’55 al km , e sono riuscito a superare gli avversari che non ne avevano più. È stata una bella esperienza”.