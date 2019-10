Vercurago. Grande festa “old school” per gli ex ADB

“Kome ai vekki tempi”, tutti in campo

Oltre trenta giocatori presenti al PalaNovella

VERCURAGO – Una grande festa, perché semplice partita di pallacanestro non la si può proprio chiamare. Dopo l’edizione di prova del 2018 – in occasione del quarantesimo compleanno del capitano “Kino” Ratti – gli ex giocatori dell’ADB si sono ritrovati ancora, a un anno esatto di distanza. Si sono ritrovati “Kome ai vekki tempi“.

La mente dietro tutto questo è quella del solito, vulcanico, Sergio Comi. L’ex centrone, con una decina di anni di militanza nell’ADB, si è preso la briga di organizzare tutto: partita, lotteria di metà tempo e cena finale. Neanche l’infortunio di Pedretti, durante il riscaldamento, ha oscurato una serata di dolce amarcord.

“Dopo lo scorso anno, molte persone mi hanno detto che questo raduno avrebbe potuto rifarsi, soprattutto quelli che non avevano potuto partecipare – dichiara Sergio – questa è la società dove ho giocato per più tempo e mi è rimasta nel cuore. Mi auspico che questo evento possa diventare una tradizione. Dedico questa edizione ad Augustin Collazo, che ha recentemente perso un fratello. Perché noi dell’ADB siamo tutti una grande famiglia.”

Per la mera cronaca, la partita è stata vinta dalla squadra bianca, capitanata da Marco Corbetta, contro la squadra blu del capitano Ratti, punteggio 60-58. Assegnati due premi di MVP, tra i blu allo stesso Ratti e tra i bianchi a Gianluca Ticozzi.

Il primo premio della lotteria lo ha vinto coach Massironi, una birra offerta dal birrificio Dulac.

“Faccio i complimenti a Sergio, che ha organizzato questo ritrovo in grado di coinvolgere oltre trent’anni di basket ADB. Gli anni passano, le strade si dividono ma è bello vedere che l’amicizia resta” ha dichiarato il presidente di Vercurago Fabio Gatti.