Vercurago ha ospitato il “Torneo HNG-Sevencom”, grande spettacolo tra singolare e doppio

50 atleti in gara tra singolare e doppio

VERCURAGO – La terza edizione del “Torneo HNG – Sevencom”, competizione FITP disputata sul campo in terra rossa del “Tennis Club Tre Stelle” di Vercurago e dotata di un montepremi di 600 euro, si è conclusa domenica 12 ottobre.

Il torneo maschile, sia singolare che doppio, riservato alla categoria 2.5, ha visto la partecipazione di ben 50 atleti e 12 coppie di doppio provenienti da tutto il territorio, in particolare dal milanese, con alcuni partecipanti anche dal piacentino, tutti in cerca di punti per migliorare la propria classifica FITP negli ultimi mesi dell’anno.

Un intenso lavoro organizzativo è stato svolto dai due Giudici Arbitri federali, Paolo Savini e Paolo Limonta, per coordinare al meglio i tabelloni, affiancati da Gianfranco Arnoldi, Direttore tecnico del torneo, che ha seguito lo svolgimento della competizione nell’arco di due settimane.

Le finali si sono svolte nel pomeriggio di domenica, con gli incontri di doppio e singolare.

Nel doppio ha trionfato la coppia locale composta da Roby Passoni (nonostante un polpaccio dolorante) e Davide Montorfano, che hanno superato con autorità la giovane coppia Under 14 formata da Matteo Cereghini e Cesare Signorini, imponendosi con il netto punteggio di 6-0, 6-1.

A seguire, la finale di doppio ha visto in campo Emanuele Turconi (2.6) del TC Saronno, opposto a Mattia Galimberti (2.6) del TC Garden di Cologno Monzese. Il primo set è stato conquistato da Galimberti per 6-4, resistendo al tentativo di rimonta di Turconi, che dal 2-5 era risalito fino al 4-5 grazie a una serie di break e contro-break.

Nel secondo set, Turconi ha sprecato alcune palle break per aggiudicarsi il primo game, ma ha poi raggiunto la parità al sesto game, che è durato un’eternità tra numerosi vantaggi, alla fine vinti da Turconi. L’inerzia del match è rimasta incerta fino al 5-5, quando Turconi ha effettuato il break decisivo, chiudendo il set sul 7-5 e sfruttando al meglio il primo set point disponibile.

Tutto si è deciso nel “long tie-break” al 10, caratterizzato da una lunga serie di errori gratuiti da entrambe le parti, sintomo della stanchezza e della tensione in campo. Galimberti è partito avanti 3-0, venendo però rapidamente raggiunto da Turconi, e il match è proseguito in equilibrio fino al 6-6. Alla fine, Turconi ha avuto la meglio, chiudendo sul 10-7 e premiando la sua tenacia e resilienza: un vero “fighter” su ogni pallina.

“Siamo soddisfatti delle due settimane di torneo, sicuramente impegnative ma estremamente gratificanti” conclude il Giudice Arbitro Paolo Limonta, già con la mente all’edizione 2026.