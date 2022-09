9,6 km e circa 430 metri di dislivello, partenza alle 16.50 dall’oratorio

Spazio anche ai bambini dai 6 ai 15 anni con la 5^ Corsa Innominato Junior

VERCURAGO – E’ partito il conto alla rovescia per la 7^ edizione della Corsa a Coppie dell’Innominato in programma sabato 24 settembre con partenza e arrivo dall’oratorio di Vercurago. Una manifestazione sportiva che per le sue caratteristiche e la bellezza del territorio attraversato è sempre più un appuntamento irrinunciabile per tutti i runners amanti delle corse “all-terrain”.

La novità 2022 sono le due tipologie di gara: una competitiva agonistica con classifiche e premi finali e una corsa/camminata ludico motoria priva di premi e classifiche finali ma con rilevamento del tempo impiegato. Il percorso sarà identico per entrambe. La partenza verrà data alle 16.50. Gli atleti iscritti alla corsa agonistica dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico.

L’organizzazione sarà sempre a cura delle associazioni vercuraghesi: Oratorio San Giovanni Bosco, Avis sezione di Vercurago, Gev Lumaca, Amici di Chiara Onlus e da quest’anno con la nuova collaborazione dell’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Lecco. Il percorso di gara di 9,6 km e con circa 430 metri di dislivello positivo ripropone ancora il nuovo tratto iniziale che contribuisce a rendere ancora più spettacolare la corsa, sia per gli atleti che per gli spettatori. Con partenza e arrivo presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, si svolge interamente nel comune di Vercurago, costeggiando il lago nella prima fase e toccando successivamente le frazioni collinari con il panoramico passaggio dentro le mura del rinomato Castello dell’Innominato (da qui il nome dato alla corsa) e il Santuario di San Girolamo. E non è finita qui! Nel pomeriggio, prima della partenza della corsa, spazio ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni con la 5^ Corsa Innominato Junior.

Per info, dettagli e iscrizioni: www.corsacoppieinnominato.it e www.kronoman.net.