Campestre, campionato regionale CSI: doppietta valsassinese.

Dominio lecchese nell’edizione del 2020 del campionato regionale di corsa campestre

Cs Cortenova vince il titolo davanti al Team Pasturo.

VILLA GUARDIA- Domenica si è concluso il campionato regionale Csi di corsa campestre articolato su tre giornate, Calco, Nuova Olonio e Villa Guardia le sedi del campionato 2020. Cambiano le sedi ma non è cambiato il risultato e nelle tre giornate altrettanti limpidi successi del Cs Cortenova che vince a mani basse la classifica generale e si laurea campione regionale in attesa del più ambito titolo nazionale che sarà in palio il 4 aprile a Cesenatico e di cui i valsassinesi sono i detentori.

Un campionato che parla lecchese, anzi valsassinese con Cortenova e Pasturo ai primi due posti ma anche con Premana al 10°, Pagnona al 15° e Stella Alpina al 20°, un bel risultato delle squadre lecchesi che vedono inoltre al 5° posto la Virtus Calco, all’8° la Pol Bernate, all’11° l’Us Derviese, al 14° la Pol Bellano, ben 9 squadre lecchesi entro le prime 20 posizioni.

Non solo a squadra, lecchesi imbattibili anche individualmente

Venti titoli regionali assegnati e ben 14 sono stati vinti dai corridori lecchesi, ben 37 volte sono saliti sul podio, non c’è stata nessuna categoria che non abbia visto almeno un atleta delle società lecchesi salire sul podio.

Team Pasturo a sei titoli individuali

Valsassinesi scatenati anche individualmente, sei titoli per il Team Pasturo, due a testa per il Cs Cortenova e la Pol Pagnona, uno per Premana, ben 11 titoli sui 14 vinti dalle società lecchesi a conferma della bontà dei corridori della valle, gli altri titoli sono stati vinti con uno a testa da Derviese, Calco e Cernuschese.

Tutti i podi finali del campionato.

Esordienti f: Sofia Piazza (Cs Cortenova), Alice Castelnuovo (Pol Oratorio 2001 Chiuso), Elisa Burgassi (Lieto Colle).

Esordienti m: Leonardo Milesi (Team Pasturo), Lorenzo Guido (Stella Alpina), Jacopo Pessani (Atl Cassano D’Adda).

Ragazze: Teresa Buzzella (Us Derviese), Silvia Tirinzoni (Pod Talamona), Alice Minelli (In Robore Virtus Seveso).

Ragazzi: Oscar Luigi Pomoni (Premana), Michael Orlandi (Team Pasturo), Filippo Bertazzini (Co Piateda).

Cadette: Aurora Combi (Cs Cortenova), Francesca Tirinzoni (Gp Talamona), Cristina Mascheri (Cs Cortenova).

Cadetti: Erik Canovi (Gp Talamona), Tommaso Bonetta (Virtus Calco), Giulio Mascheri (Cs Cortenova).

Allieve: Clara Agostoni (Team Pasturo), Alina Scottoni (Ardenno Sportiva), Marta Ladiga (Virtus Calco).

Allievi: Francesco Bongio (Gs Csi Morbegno), Leon Bordoli (Gs Csi Morbegno), Lorenzo Pepe (Cs Cortenova).

Juniores f; Alessia Ippolito (Team Pasturo), Clara Spano (Cs Cortenova), Maria Pia Della Torre (Valgerola).

Juniores m: Giovanni Di Dio (Gs Virtus Calco), Giovanni Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio), Andrea Plebani (Gs Virtus Calco).

Seniores f: Laura Nardo (Pol Pagnona), Alessia Bergamini (Cs Cortenova), Giulia Vivien Spadoni (Atl Cassano D’Adda).

Seniores m: Manuel Molteni (Gs Villa Guardia), Andrea Denti (Gp Santi Nuova Olonio), Simone Bossetti (Team Pasturo).

Amatori A f: Carola Forni (Team Pasturo), Debora Dell’Andrino (Gp Santi Nuova Olonio), Silvia Invernizzi (Cs Cortenova).

Amatori A m: Fabrizio Sutti (Gs Valgerola), Mario Maffezzini (Team Pasturo), Fabio Boffelli (Gs Virtus Calco).

Amatori B f: Deborah Benedetti (Team Pasturo), Maria Gianola (Cs Cortenova), Elena Caliò (Team Pasturo).

Amatori B m: Graziano Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio), Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), Tiziano Bertoldini (Cs Cortenova).

Veterane A: Giovanna Cavalli (Team Pasturo), Anna Arrigoni Battaia (Cs Cortenova), Nadia Previtali (Gs Bernatese).

Veterani A: Graziano Ticozzelli (Pol Pagnona), Gianni Muttoni (Pol Pagnona), Sergio De Meo (Ardenno Sportiva).

Veterane B: Gabriella Maggioni (Pol Lib Cernuschese), Augusta Riva (Pol Pagnona), Silvia Valtolina (Pol Lib Cernuschese).

Veterani B: Fausto Bonesi (Gp Santi Nuova Olonio), Mauro Bertola (Gs Csi Morbegno), Eligio Melesi (Team Pasturo).

GALLERIA FOTOGRAFICA PREMIAZIONI