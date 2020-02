Campestre. Soddisfazioni in terra sarda per gli atleti lecchesi

Memorial Elisa Migliore, Lombardia davanti a Piemonte e Sardegna

Alà Dei Sardi, la quinta edizione dell’evento

ALA’ DEISARDI- Giunto alla 5^ edizione il memorial “Elisa Migliore” ripropone la riedizione del cross di Alà Dei Sardi, in passato manifestazione internazionale che aveva portato nell’isola i più risonanti nomi del cross internazionale.

Dopo molti anni di pausa, l’attuale dirigenza della società organizzatrice sta provando a rilanciarne i fasti e per ricominciare ha proposto la formula del quadrangolare a livello giovanile Under 18 e Under 20 con tre atleti gara di ogni categoria per ogni rappresentativa.

La formazione bianco verde lombarda vince il quadrangolare con 87 punti precedendo la formazione piemontese che di punti ne totalizza 79 e i padroni di casa della Sardegna con 42 punti, a completare la classifica il Canton Ticino con 36.

Elisa Pastorelli splendida vincitrice tra le Under 20.

Continua il momento magico per la lecchese Elisa Pastorelli, dopo il doppio oro a squadre nell’europeo e mondiale di corsa in montagna, il successo alla prima prova regionale dei Cds di cross e i bei piazzamenti ai cross Internazionali del Campaccio e alla 5 Mulini, ecco il successo in terra sarda davanti all’altra rappresentante Lombarda Aurora Bado e alla piemontese Arianna Reniero.



Mattia Adamoli al 5° Posto tra gli Under 18.

Il derviese Mattia Adamoli è stato convocato grazie ai recenti piazzamenti delle ultime gare, tra le quali il secondo posto nella prima fase dei Cds Allievi di Arcisate, anche ad Alà Dei Sardi ben si comporta giungendo al 5° posto nella gara vinta dal piemontese Elia Mattio che precede i due lombardi Mattia Zen e Matteo Bardea.