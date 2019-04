MONZA – A conclusione del lungo cammino intrapreso dalle nostre società con la partecipazione a metà novembre alla gara regionale di corsa campestre sui prati di Pasturo a cui sono seguite Morbegno e Castel Gofferdo, le gare provinciali di Rogeno, Bevera e Arcore, ecco la fase più attesa, quella nazionale in programma sabato mattina al parco di Monza.

Poco meno di 2000 atleti iscritti alla finale

Sono uscite finalmente le ultime notizie riguardanti la finale, i regolamenti per la classifica generale, gli orari gare e le liste degli iscritti. Saranno ben 1988 gli atleti provenienti da tutta la penisola che da sabato mattina alle 9 con la partenza della prima gara quella riservata agli Esordienti 1^ anno, fino alle 14.30 con l’ultima gara in programma quella dedicata agli Juniores e Seniores maschili, a contendersi i 24 titoli individuali in palio.

Classifiche individuali, per categoria, giovanile, Assoluta e Generale

Numerose le premiazioni previste, si partirà con quelle individuali (per gli Esordienti e Ragazzi m/f), saranno quattro i titoli in palio uno per ogni anno di nascita, per tutte le altre categorie dalle Cadette sino alle Veterane B invece unico titolo per categoria. Una classifica per società per categoria, ovvero la somma dei migliori tre punteggi degli atleti della stessa società, una classifica giovanile che tenendo presente il requisito dei tre atleti per società per categoria, sommerà i punteggi di tre categorie diverse tra Esordienti, Ragazzi e Cadetti m/f. Con lo stesso criterio ma su cinque categorie diverse la classifica Assoluta con tutte le altre categorie dalle Allieve in su, per finire con la classifica più ambita, quella che premia la società più completa col titolo di società campione d’Italia Csi, la classifica generale che sommerà i punti della classifica giovanile più quella Assoluta.

400 atleti dal comitato di Lecco, 13 le società rappresentate

Numeri elevati da parte del comitato di Lecco e non poteva essere altrimenti vista l’ampia partecipazione alle gare provinciali che su quattro giornate hanno fatto una media di 573 atleti gara con la punta di Pasturo quando i partecipanti furono 680. Cortenova che concluse al 2° posto nella passata stagione è chiamata a confermare quanto di buono fatto in quest’inverno dove ha concluso al 2° posto nel regionale alle sole spalle del Gp Santi Nuovo Olonio campione italiano uscente, da tenere d’occhio anche il Team Pasturo che in pochi anni ha fatto un bel salto di qualità, le altre formazioni lecchesi presenti saranno il Premana, la Pol Pagnona, l’Us Derviese, la Virtus Calco, la Pol Bellano, la Stella Alpina, il Gs Rogeno, la Pol 2B, la Pol Libertas Cernuschese, e la Pol Valvarrone.

Lecchesi attesi anche individualmente

Un nome tra tutti, Davide Raineri che partirà con i favori del pronostico, ma attenzione anche a Domenico Invernizzi tra i Veterani B, Silvia Valtolina nelle Veterane B, Giovanna Cavalli nelle Veterane A, Francesca Gianola tra le Juniores, Giovanni Di Dio tra gli Allievi, Ylenia Bertoldini tra le Ragazze 2007, Caterina Ciacci, Gaia Rigamonti e Denise Mascheri tra le Esordienti 2008.