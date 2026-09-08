Campionato Italiano Csi di atletica, il comitato di Lecco chiude al secondo posto con 55 medaglie

Il Gs Virtus chiude al 3° posto con la classifica di società

Sei titoli per Calco, quattro alla Polisportiva Bernate, tre per il Team Alto Lambro, due per il Team Pasturo e uno per la Polisportiva Bellano

LECCO – È un bilancio decisamente positivo quello del Comitato CSI di Lecco ai Campionati Italiani CSI di atletica su pista, disputati nel fine settimana. Tre giornate di gare che hanno assegnato complessivamente 209 titoli, dagli Esordienti fino ai Veterani B, e che hanno visto protagonisti anche gli atleti lecchesi di Gs Virtus Calco, Team Alto Lambro, Polisportiva Bernate, Polisportiva Bellano, Team Pasturo e Csc Cortenova.

A spiccare è soprattutto il risultato nella classifica generale per società del Gs Virtus Calco, capace di conquistare il terzo posto con 2.142 punti. Davanti ai lecchesi si sono piazzate le due società vicentine CSI Atletica Colli Berici, prima con 2.846 punti, e Atletica Arzignano, seconda con 2.494.

Ancora più significativo il dato relativo al medagliere per Comitato. A dominare è stato Vicenza, con 158 medaglie complessive, mentre Lecco ha chiuso al secondo posto con 55 medaglie, frutto di 16 ori, 20 argenti e 19 bronzi. Sul terzo gradino del podio Milano/Monza, con 44 medaglie.

Ventuno titoli italiani per gli atleti lecchesi

21 titoli per i lecchesi, Viola Colombo (Gs Virtus Calco) tra le Esordienti per il Triathlon, Lavinia Origo (Gs Virtus Calco) tra le Ragazze nel salto in lungo con 4,53m; Anna Colombo (Gs Virtus Calco) tra le Cadete nel salto in lungo con 4,82m; Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) tra le Juniores nel lancio del giavellotto con 39,64m; Giulia Cristina Rota (Polisportiva Bernate) tra le Seniores negli 800m con 2’20”96; Viviana Maria La Piana (Team Alto Lambro) nel getto del peso con 7,28m; Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) due titoli nella categoria Veterane B con i 100m con 15”76 e sui 200m con 32”44; Marina Conti (Team Alto Lambro) nella categoria Veterane B con il salto lungo con 2,94m; Carlos Oduardo Perez (Gs Virtus Calco negli Esordienti nel vortex con 40,88m; Filippo Colombo (Gs Virtus Calco) negli Juniores nel getto del peso con 11,10m; Francesco Limosani (Polisportiva Bernate) tra gli Juniores con il lancio del giavellotto con 44,03m; Mattia Vitali (Polisportiva Bellano) tra gli Amatori A sui 100m con 11”51; Riccardo Santi (Team Alto Lambro) negli Amatori A nel salto in lungo con 5,86m; Claudio Mandelli (Team Pasturo) tra gli Amatori B con due titoli, 100m con 12”57 e sui 200m con 25”64.

Tutte le medaglie d’argento per i lecchesi

Giulia Cristina Rota (Polisportiva Bernate) Seniores sui 400m con 59”73; Alice Maria Jhoanna Casonato (Team Alto Lambro) Amatori B sui 100m con 15”82 e sui 200m con 32”28; Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) Amatori B con i 3000m con 12’53”49; Elena Pozzoli (Team Alto Lambro) Amatori B nel salto in lungo con 3,76m e nel lancio del giavellotto con 20,22m; Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate) Veterane B sugli 800m con 3’09”27; Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco) Veterane B sui 1500m con 7’14”16 e sui 3000m con 15’25”94; Maria Echeverria Berti (Team Alto Lambro) tra le Veterane B nel lancio del giavellotto con 12,01m; Jolly Prosper (Team Alto Lambro) tra i Ragazzi nei 60hs con 9”56; Leonardo Gioiosa (Team Alto Lambro) tra i Cadetti nel salto in lungo con 5,85m; Cristian Pasquale (Team Alto Lambro) tra gli Allievi sui 100m con 11”38 e sui 200m con 22”71; Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) tra gli Allievi nel salto in alto con 1,86m; Corrado Balloni (Team Alto Lambro) tra gli Juniores sui 1500m con 4’27”76; Filippo Colombo (Gs Virtus Calco) tra gli Juniores nel lancio del giavellotto con 41,08m; Davide Bonacina (Polisportiva Bellano) tra i Seniores nel getto del peso con 10,58m; Matteo Dozio (Gs Virtus Calco) tra i Seniores nel lancio del disco con 33,60m; Oscar Balbiani (Team Pasturo) tra i Veterani A sui 3000m con 11’10”35.

Tutte le medaglie di bronzo per i lecchesi

Yacine Diaw (Gs Virtus Calco) tra le Juniores sui 100m con 13”56; Emma Pontiggia (Team Alto Lambro) tra le Juniores nel salto in alto con 1,40m; Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) tra le Juniores nel lancio del disco con 35,59m; Camilla Valsecchi (Csc Cortenova) tra le Seniores sui 1500m con 5’14”67 e sui 3000m con 11’19”21; Clelia Brognoli (Gs Virtus Calco) tra le Seniores nel salto in alto con 1,40m; Michela Gerosa (Team Alto Lambro) tra le Amatori B nei 200m con 34”05”; Donatella Larese (Team Alto Lambro) tra le Amatori B nel salto in lungo con 2,07m; Maria Grazia Bonanomi (Gs Virtus Calco) tra le Veterane B sugli 800m con 3’29”47; Maria Conti (Team Alto Lambro) tra le Veterane B nel lancio del giavellotto con 11,13m; Jolly Prosper (Team Alto Lambro) tra i Ragazzi nel salto in alto con 1.46m; Francesco Limosani (Polisportiva Bernate) tra gli Juniores nel lancio del disco con 31,78m; Matteo Dozio (Gs Virtus Calco) tra i Seniores nel salto in alto con 1,85m; Luca Perego (Gs Virtus Calco) tra gli Amatori B nel salto in lungo con 4,94m; Giuseppe Piva (Polisportiva Bellano) nei Veterani B nei 100m con 14″27; Dario Benatti (Gs Virtus Calco) tra i Veterani B sui 200m con 32”19 e nel salto in lungo con 3,98m; la staffetta 4x100m giovanile Martino Zanatta, Giacomo Boetto, Leonardo Gioiosa, Riccardo Quaroni (Team Alto Lambro) con 49”90; la staffetta 4×100. Assoluta Ivan Elli, Loris Rigamonti, Davide Meneghini, Cristian Pasquale (Team Alto Lambro) con 45”15.