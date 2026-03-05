Campionato italiano Rallycross: Luca Fumagalli vince il titolo tricolore

La conquista del titolo è arrivato sugli sterrati di Ittiri, in Sardegna

Luca Fumagalli è stato premiato il 25 febbraio a Roma

COLLE BRIANZA – Luca Fumagalli è campione italiano nel Campionato Italiano Rallycross di categoria RX1. ​Il verdetto finale è arrivato sugli sterrati di Ittiri, in Sardegna, dove si sono disputati gli ultimi due round stagionali. Al volante di una Skoda Fabia R5 Rally2, preparata dal Team Colombi Racing Team, vettura professionale di altissimo livello, ha affrontato con successo la sua prima sfida su una trazione integrale 4×4.

Il 25 febbraio, il talentuoso pilota brianzolo è stato premiato, nella splendida cornice dell’Auditorium della Conciliazione a Roma, durante la cerimonia dei Premiati dell’Automobilismo ACI a cui hanno preso parte i 400 migliori talenti del motorsport nazionale alla presenza del neo-eletto Presidente Geronimo La Russa.

​”Essere premiato a Roma tra i campioni nazionali è stata un’emozione unica, un onore che ripaga i sacrifici fatti,” ha commentato il pilota, particolarmente soddisfatto di aver conquistato il titolo tricolore vincendo anche una manche di gara. “Concludere poi con la vittoria del titolo RX1 a Ittiri, portando al limite la Skoda 4×4 nel fango, è stato il modo migliore per chiudere il cerchio. Non potevo desiderare di più”.

Lo sguardo di Fumagalli è già rivolto al futuro: "Ora devo ancora definire la stagione 2026 con qualche gara nella coppa Italia di zona Lombardia nel settore rally siamo alla ricerca di