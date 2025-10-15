Campionato Nazionale CSI di corsa su strada: GS Virtus Calco in gara a Lonigo

Domenica 19 ottobre oltre 550 atleti in gara lungo i portici di Via Garibaldi di Lonigo

GS Virtus Calco pronto a difendere i colori di Lecco

LONIGO – Lonigo si prepara ad accogliere il Campionato Nazionale di Corsa su Strada del Centro Sportivo italiano, uno degli eventi più attesi della stagione dell’atletica giovanile e amatoriale. Domenica 19 ottobre oltre 550 atleti, suddivisi in 22 categorie, si contenderanno il titolo tricolore lungo i portici di Via Garibaldi, tra un giro corto i 800 metri e uno lungo di 1250 metri da percorrere più volte in base alla categoria.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il GS Leonicena e con il patrocinio del Comune di Lonigo, prenderà il via dopo la santa Messa in Duomo e la cerimonia inaugurale in Piazza Garibaldi, accompagnata dalla banda filarmonica locale.

Tra le regioni più competitive spicca la Lombardia, che schiera 142 atleti in rappresentanza di otto Comitati provinciali. Tra le formazioni lombarde da tenere d’occhio c’è anche un team lecchese, il GS Virtus Calco, pronto a confrontarsi con i migliori atleti italiani. Accanto alla squadra di Calco, in pista anche la Polisportiva Bernatese, l’Atletica Alto Lario e il GS CSI Morbegno, protagonisti durante la stagione regionale sia nelle categorie giovanili sia in quelle assolute.

Il Veneto schiera 202 atleti, mentre dal Trentino arriveranno 155 podisti. La Toscana, le Marche, il Piemonte, il Friuli-Venezia Giulia e persino la Sicilia porteranno ciascuno alcuni rappresentanti.

In totale, parteciperanno 75 società sportive provenienti da 20 Comitati regionali, con più di 50% dei finalisti under 15. Il pomeriggio di domenica sarà dedicato alle premiazioni individuali e per società, chiudendo una giornata che promette sport e spettacolo