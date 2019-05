Canoa paraolimpica: Il derviese Kawdzo Klokpha alla coppa del mondo

“In acqua a testa bassa e cercherò di fare del mio meglio”.

L’atleta lecchese porta i colori della nazionale

Lecco – E’ tutto pronto in Polonia per le prove della Coppa del mondo e del Campionato europeo di canoa.

In acqua anche il derviese Kwadzo Klokpah che ha recentemente conquistato un altro titolo italiano e che nei 200 metri in K1 vestirà i colori nazionali per cercare un risultato importante in vista delle Olimpiadi dal Giappone nel 2020.

Klokpah, atleta della Canottieri Lecco, che da due anni è entrato nella nazionale paraolimpica nella specialità K1.

Negli ultimi anni il derviese ha incassato diversi successi conquistando una serie di titoli italiani e facendo buoni risultati alla prima prova mondiale lo scorso anno.

Dopo qualche problema di salute che lo ha infastidito nelle ultime settimane Klokpah si dice pronto: “Vado, come tutti gli altri portacolori italiani, con lo spirito migliore e con la speranza di fare bene. In questi mesi ci siamo preparati molto bene e mi sento pronto. Ho avuto qualche problema ma le visite mediche sono state confortanti e quindi in acqua a testa bassa e cercherò di fare del mio meglio”.

Lo scorso anno in Ungheria, e quest’anno in Polonia l’atleta lecchese porta i colori della nazionale ma anche della Canottieri: “Per me la Canottieri Lecco è una seconda casa insieme alla mia famiglia a Dervio.” – afferma Klokpah.

“Ho iniziato a remare qui e subito ho trovato tanta professionalità e amicizia, senza questo ambiente non avrei raggiunti i risultati che mi hanno poi permesso di entrare in nazionale dove ho trovato altri amici e tecnici con competenze e capacità straordinarie. Devo ringraziarli tutti e spero di poter fare bene in Polonia per rendere merito a loro”.