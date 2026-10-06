Canottieri Pescate, Nicolò Polti conquista tre ori all’European Regions Trophy

Il giovane atleta della Canottieri Pescate conquista tre vittorie in altrettante gare

Successi nel singolo Under 19 e nei due quattro di coppia Under 19, uno dei quali in formazione mista

LECCO – Un altro fine settimana da protagonista per Nicolò Polti, atleta della Canottieri Pescate, che continua a confermare il proprio percorso di crescita con un risultato di prestigio internazionale: tre medaglie d’oro in altrettante gare all’European Regions Trophy.

Dopo la maglia azzurra conquistata a luglio e la recente medaglia ai Campionati Sprint, Polti è stato chiamato a rappresentare la Lombardia nella competizione che ha visto la regione confrontarsi con Bydgoszcz per la Polonia, Berlino per la Germania, la Rowing Federation of the Upper Lake Zurich per la Svizzera e la Liguria.

Una chiamata alla quale il giovane bluarancio ha risposto nel migliore dei modi, mettendo insieme un percorso perfetto.

Il sabato è iniziato con la vittoria nel singolo Under 19, gara nella quale Polti ha dominato la competizione. Nel pomeriggio è arrivato il secondo successo di giornata, questa volta a bordo del quattro di coppia misto Under 19, contribuendo alla nuova affermazione della rappresentativa lombarda.

Il programma si è concluso domenica con un altro appuntamento sul campo di gara. Anche nella giornata conclusiva i lombardi si sono confermati protagonisti e Nicolò Polti ha conquistato il terzo oro del suo weekend nel quattro di coppia Under 19.

Grande soddisfazione anche per il sodalizio pescatese, che vede ancora una volta affermarsi uno dei propri migliori atleti in una competizione di respiro internazionale.