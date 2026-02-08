Canottieri Pescate: sei medaglie dalla regata internazionale d’inverno sul Po

Ottime prestazioni per gli atleti lecchesi a Torino

Vittorie e podi nelle categorie under 17, under 23 e senior

LECCO – Trasferta positiva per la Canottieri Pescate a Torino in occasione della regata internazionale d’inverno sul Po, da cui il club lecchese torna con sei medaglie e ottime prestazioni nelle categorie giovanili e senior.

Tra i vincitori, spiccano:

Nicola Festorazzi , nell’ 8+ under 17 targato Italia;

, nell’ targato Italia; il doppio senior di Simone Fusaro e Alessandro Corni ;

di e ; Riccardo Doni, timoniere dell’8+ femminile under 17.

La medaglia d’argento è stata conquistata da Mattia Soldo, nel 4 di coppia under 23 con il body Lombardia.

Due medaglie di bronzo tra gli under 23 sono arrivate:

dall’ 8+ Lombardia con Simone Sandrini , Luigi Festorazzi , Giorgio Colombo , Marco Gianesin e Riccardo Doni ;

con , , , e ; dal 4 di coppia con la nazionale azzurra di Luigi Tommaso Riccelli.

Completano la trasferta due piazzamenti fuori dal podio: il quarto posto per il senior Thomas Pogliani e il decimo per l’under 19 Nicolò Polti, entrambi nel quattro di coppia, rispettivamente con Amici del Fiume e Lombardia.