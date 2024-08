Centro Sportivo Al Bione: per un anno nessun aumento delle tariffe

Non vi sarà nemmeno alcun onere di gestione in capo al Comune di Lecco

“Nei prossimi giorni ricomincia l’attività sportiva per molti ragazzi e ragazze, si riparte con una buona notizia”

LECCO – Lo scorso 13 agosto, il Comune di Lecco aveva fatto sapere che l’istruttoria tecnica relativa all’individuazione del nuovo gestore del Centro Sportivo comunale “Al Bione” ha individuato la società Sport Plus SRL SSD quale aggiudicataria della gestione degli impianti sportivi comunali dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025, con possibilità di proroga di un anno.

L’istruttoria tecnica ha constatato che la società aggiudicatrice della concessione ha proceduto ad un’offerta economica al ribasso rispetto al PEF previsto dal bando di gara: le proposte tariffarie prevedono, infatti, un ribasso del 15% rispetto al massimale di gara. Il bando, è opportuno ricordarlo, prevedeva la possibilità per il nuovo gestore di raggiungere l’equilibrio economico finanziario anche attraverso un aumento delle tariffe fino a un massimo del 14%.

Alla luce dell’offerta economica presentata, e rispetto ad alcune affermazioni apparse sulla stampa, il Comune di Lecco ha precisato che le tariffe in vigore fino al 31 agosto 2025 presso il Centro Sportivo comunale “Al Bione” non saranno aumentate. Allo stesso tempo, diversamente da quanto accaduto in precedenza, si precisa che non vi sarà alcun onere di gestione in capo al Comune di Lecco, ciò anche a fronte degli investimenti impiantistici e di risparmio energetico effettuati presso il centro dall’ente stesso.

“Nei prossimi giorni riprenderà l’attività sportiva per molti ragazzi e ragazze, ma anche per tanti adulti appassionati. Il nostro Centro comunale tornerà ad animarsi e a ospitare tante iniziative sportive per ogni fascia d’età – è il commento dell’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Si riparte con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che proseguirà la proficua collaborazione con il gestore che, insieme all’Amministrazione comunale, si è speso nei non semplici anni passati garantendo a tutti la possibilità di fare sport. Si riparte, inoltre, con una notizia positiva: non saranno previsti aumenti alle tariffe. Questo è un importante segno di attenzione e di riconoscimento del grande valore dello sport: mi sento di ringraziare anticipatamente il nuovo gestore per tutti gli sforzi che saranno profusi con l’obiettivo di offrire un servizio di sempre maggiore qualità”.

“Partecipare a un appalto di breve durata e complicato come questo non è stata decisione semplice, ma crediamo nella forza del territorio lecchese e in quella di un centro importante come il Bione – è il commento della Dirigenza del Gruppo IN SPORT -. Abbiamo sempre apprezzato questo impianto per dimensioni e polifunzionalità, siamo quindi felici e convinti che metteremo a disposizione dei cittadini il miglior servizio possibile, operando in sinergia con l’Amministrazione comunale, le associazioni locali e gli altri sodalizi cittadini per raggiungere questo risultato. Proprio in questa direzione va l’ulteriore segnale positivo che abbiamo voluto dare nei confronti della cittadinanza, del territorio e delle realtà locali offrendo anche un ribasso delle tariffe del 15%, rispetto al massimale di gara, per la stagione sportiva 2024/2025”.

S’informa, infine, che la società Sport Plus SRL SSD verserà all’ente comunale, entro il 31 ottobre 2024, il canone annuale di concessione offerto in sede di gara di €12.500,00 (più l’IVA).