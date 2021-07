Che successo per il Camp del Basket Lecco a Casargo

Oltre trenta ragazzi per una settimana di sport e divertimento

“L’occasione per riprendere l’attività in maniera intensa”

LECCO – Si è chiuso ieri il primo camp progettato dai dirigenti e dagli allenatori del Basket Lecco. Al CFP di Casargo oltre trenta giovani cestisti si sono divertiti con pallacanestro e tanti giochi, passando una settimana spensierata.

“C’è stata sicuramente una buona partecipazione – dichiara il responsabile del settore giovanile Cristian Testa – abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissi: un camp ludico sportivo che avesse anche un grande valore a livello aggregativo”.

Durante la settimana i “campers” hanno potuto svolgere lavoro atletico col preparatore Stefano Colombo e tecnico con gli allenatori Cristian Testa, Daniele Frisco, Ivano Perego e Onofrio Oscar Zirafi. Il tempo libero è stato gestito con lunghe sfide di ping pong e calcetto e un paio di camminate nei dintorni valsassinesi.

Gradita sorpresa l’arrivo di Giulio Mascherpa. L’ex capitano della Serie B ha passato un’intera giornata in compagnia dei talenti lecchesi, dispensando consigli a tutti.

Il camp si è chiuso con un pranzo conviviale che ha visto la partecipazione di dirigenti, allenatori, giocatori e genitori, con oltre cento persone presenti.

“É stato un bel camp, l’occasione per i nostri ragazzi di riprendere l’attività in maniera intensa, tenendo comunque conto che era una vacanza sportiva – dichiara il presidente Antonio Tallarita – la festa conclusiva di oggi è stata un bel momento aggregativo. Ringrazio i dirigenti che hanno organizzato il tutto, gli allenatori per l’impegno e i genitori per la fiducia che ci hanno accodato”.