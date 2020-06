Ciclismo, il Lombardia si corre a Ferragosto. Ad ottobre c’è il Giro d’Italia

Il calendario ufficializzato dall’Unione Ciclistica Internazionale

Dal 3 al 25 ottobre si corre il Giro d’Italia

COMO – Il Giro di Lombardia, classica autunnale, è stato anticipato al 15 di agosto. Il calendario completo delle corse per la stagione 2020 è stato ufficializzato dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), comprese le classiche di un giorno di RCS Sport.

Così il calendario sarà aperto da Strade Bianche il 1° agosto. Il 5 agosto torna la Milano-Torino, la Milano-Sanremo l’8 agosto. Mercoledì 12 il GranPiemonte farà da ‘antipasto’ al Lombardia che chiuderà in bellezza il giorno di Ferragosto. Nel 2019 vinse l’olandese Bauke Mollema, davanti ad Alejandro Valverde ed Egan Bernal.

Il Giro d’Italia ad ora è confermato ad ottobre (3-25) così come la Tirreno-Adriatico (7-14).

RCS Sport ha commentato: “A questo punto pensiamo a ripartire in sicurezza e ad organizzare le corse nel miglior modo possibile. Queste date in calendario possono essere una nuova sfida per entrare nella storia del ciclismo, dal momento che queste corse non si sono mai disputate in questo periodo, e possono diventare simbolo di ripartenza del nostro paese e del nostro sport”.