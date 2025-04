Ciclismo.Tutto pronto per il 15° Criterium della Provincia di Lecco

Le quattro gare del circuito di svolgeranno a Valmadrera, Olgiate Molgora, Alzate Brianza e Bulciago

Bonacina: “Siamo entusiasti di questa 15^ edizione, ringrazio tutte le società e la loro passione”

BULCIAGO – Si è svolta ieri sera al Cafè & Bistrot IBERI.CO di Bulciago la presentazione del 15° Criterium della Provincia di Lecco. La manifestazione ciclistica, riservata alle categorie esordienti 1 e 2, sarà suddivisa in quattro prove di cui una a cronometro.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Comitato Provinciale di Lecco della Federazione Ciclistica Italiana, Alessandro Bonacina: “Nel 2009 quando sono stato eletto il mio obiettivo era quello di essere vicino alle società e di rilanciare le ceneri dell circuito del Criterium Città di Lecco con il Criterium della Provincia di Lecco. La soddisfazione di essere arrivati alla 15^ la devo convivere con le nostre otto società e alla loro costante passione e professionalità. Ringrazio, perciò, le società e il loro lavoro e naturalmente gli sponsor che aiutano sempre”.

Dopo di che sono stati consegnati i premi alle otto società che in questi anni hanno organizzato almeno una prova: l’Unione Sportiva Cassina de Bracchi, BIKE TEAM FORMAGGILANDIA2, Polisportiva Barzanò, Sirone Bike ASD, UC COSTAMASNAGA, POLISPORTIVA AURORA BRIANZA VAL, GS ARRIGONI ARREDOMARKET e GS ALZATE BRIANZA.

Per la Provincia di Lecco che patrocina l’evento sportivo era presente la Presidente Alessandra Hofmann che ha dichiarato: “Per me dare un patrocinio del genere è un vero e proprio piacere, e non è solo sulla carta siccome so bene come le amministrazioni debbano impegnarsi per favorire lo sport in generale e per mantenere la sicurezza sulle strade”.

“È una questione che tocca sia le strade provinciali che comunale perciò stiamo cercando di porre un’attenzione maggiore per consentire ai nostri ragazzi di allenarsi in sicurezza sul nostro territorio. Apprezzo, inoltre, l’impegno della Federazione e quello della società che in maniera volontaristica organizzano le gare da 15 anni”.

Luca Cattaneo, sindaco di Bulciago, ha raccontato l’immenso onore di ospitare le gare finali nel proprio Comune: “È sempre bello ospitare l’ultima prova quella più importante che definisce la classifica finale. Quando la famiglia Arrigoni ce l’ha proposto siamo stati subito entusiasti. Bulciago è sempre stato nella storia del ciclismo del nostro territorio infatti, il gruppo sportivo è presente da ben 50. Se si organizzano poche manifestazioni è anche perchè è davvero difficile farlo, perciò faccio un grande plauso alle società che stanno portando avanti questi eventi”.

Infine, per il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana era presente la neo consigliera Norma Fumagalli: “Porto i saluti del presidente Predinazzi, sono fiera come membro del comitato lombardo che come lecchese d’adozione comasca che si riescano a realizzare questo tipo di manifestazioni a livello provinciale. A livello regionale facciamo i migliori auguri per l’evento”.

Le tappe

La prima gara “6° Trofeo Dino Petrella“, organizzata dalla UC COSTAMASNAGA, sarà la prova a cronometro che si svolgerà sabato 12 aprile a Valmadrera con partenza alla Casetta Amici di Parè in viale Promessi Sposi. Il ritrovo è previsto alle ore 13 e la partenza alle 15 per Donne Esordienti, Esordienti 1 anno, Donne Allieve e Esordienti 2 anno. La gara, inoltre, sarà valida come campionato provinciale a cronometro della provincia di Lecco.

Si costeggerà il lago, passando per la SP583 fino all’altezza di via Agudio a Malgrate dove si farà inversione di senso di marcia per poi tornare a Valmadrera. Il tragitto totale è di 2 km. Per questa gara si è già oltre i 249 iscritti di conseguenza si avranno partenza ogni 30 secondi.

Gli organizzatori del Criterium comunicano che a causa di una riduzione del tragitto di 400 metri rispetto a quello previsto inizialmente di fare attenzione nell’inversione perchè questa arriverà dopo un tratto in discesa e si passerà sotto un ponticello.

La seconda prova “17° Criterium Riva Logistica” si svolgerà il giorno seguente domenica, 13 aprile, ed è organizzata dalla POLISPORTIVA AURORA BRIANZA VAL. Si partirà dal Centro sportivo comunale di Olgiate Molgora in via Aldo Moro con partenza scaglionate: alle 9 per gli Esordienti 1 anno – 5 giri per un totale 25.6 Km e alla 10 per gli Esordienti 2 anno – 7 giri per un totale di 35.8 Km.

Da via Aldo Moro si passa per via degli Alpini, via Papa Giovanni XXII, Via Vittorio Veneto, via della Stazione, Via Stocksmoor, via Fabbricone, viale Sommi Picenardi, via Buttero, via Cesare Battisti, via della Salute, via Spluga, SP 58, via Como SS342, via Mirasole, via D’Annunzio con traguardo finale in via Aldo Moro dove si è partiti.

Per la terza tappa si lascia il territorio lecchese per addentrarsi in quello comasco con l’8° Trofeo BCC BRIANZA E LAGHI organizzato da GS ALZATE BRIANZA. Il ritrovo è al Centro Sportivo di Alzate in via Girola, alle ore 11 di domenica 27 aprile e la partenza per gli Esordienti 1 anno sarà alle ore 13 – 4 giri per un totale di 27.6 Km, mentre per gli Esordienti 2 sarà alle ore 14 – 5 giri per un totale di 34.5 Km. Si passerà da Anzano del Parco e Fabbrica Durini per poi tornare al centro sportivo. La gara, inoltre, sarà valida come campionato provinciale di Como.

La quarta ed ultima prova si terrà il 1° maggio a Bulciago “Gran Premio ARRIGONI GAETANO e MARIO – Trofeo IBERI.CO” organizzato dal GS ARRIGONI ARREDOMARKET. Dopo il ritrovo fissato alle 7.30 al Bar Iberi.Co in via provinciale 48/2 ci saranno partenze scandagliate per categoria da via S.Agostino: gli Esordienti 1 anno partiranno alle ore 9.30 – 6 giri per un totale di 27.4 Km – dopo un’ora partiranno gli Esordienti 2 anno – 7 giri per un totale si 33.4 Km.

Il tragitto inizia, appunto, in via S. Agostino per poi snodarsi a Bulciaghetto, passando da Cassago in via Roma, via Rimembranza e via A. Volta. Successivamente si ritorna a Bulciago per via Roma, via D.Alighieri, via Provinciale SP 48 ed arrivo in via S.Agostino.

Punteggio per gara

Per ogni gara del Criterium saranno in palio premi secondo le norme federali. Ai primi 10 classificati di ogni prova verranno assegnati i seguenti punti: 15 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. La classifica finale sarà stilata in base ai punteggi acquisiti, indipendentemente dal numero di prove a cui si è partecipato. Sia per l’anno 2011 e 2012 si avrà un leader contraddistinto da una maglia speciale che è stata presentata durante la serata.

A parità di punteggio la vittoria sarà assegnata all’atleta che avrà ottenuto il miglior piazzamento nell’ultima prova. È, inoltre, istituita la classifica di società sia per il 2011 che 2012 e saranno assegnati lo stesso numero di punti dei singoli atleti. Tenendo però presente che se più atleti della singola società si classificheranno nei primi dieci solo il primo otterrà il maggior punteggio. Mentre per gli altri un solo punto. Per quanto non contemplato da tale regolamento vige quello della Federazione Ciclistica Italiana.

I premi per i primi dieci classificati saranno i Trofei e dei buoni a scalare secondo l’ordine di classifica: 100 euro al primo, 70 al secondo, 50 al terzo, 30 al quarto e 25 al quinto. Poi dal 6° al 10° buoni dal valore di 20 euro.

GALLERIA FOTOGRAFICA