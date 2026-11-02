Ciclocross, doppio titolo regionale per la Vam Race

La società valsassinese si distingue nella seconda prova del Trofeo Lombardia

Ivan Testa vince la Fascia 2 e la categoria Master 5, mentre Stefano Bonacina conquista il titolo tra i Master 3

MOGGIO – Doppia maglia regionale per la Vam Race, protagonista a Ciliverghe di Mazzano, nel Bresciano, in occasione della gara di ciclocross valida come seconda prova del Trofeo Lombardia e come prova unica per l’assegnazione dei titoli regionali amatoriali.

La società di Moggio si è presentata al via con tre atleti, tornando a casa con un bilancio di rilievo: una vittoria assoluta, due successi di categoria e un secondo posto.

A conquistare uno dei titoli è stato Ivan Testa, atleta di Lecco, autore di un’altra prova convincente. Testa ha vinto la gara assoluta di Fascia 2, riservata agli atleti tra i 45 e i 54 anni, aggiudicandosi così anche il titolo regionale nella categoria Master 5 (50-54 anni).

Nella gara di Fascia 1, dedicata agli atleti tra i 19 e i 44 anni, Stefano Bonacina e Marco Guerriero hanno chiuso rispettivamente al quarto e al quinto posto assoluto. I due compagni di squadra si sono contesi fino all’ultimo la vittoria nella categoria Master 3 (40-44 anni), con Bonacina che è riuscito a prevalere per appena otto secondi, conquistando la maglia regionale.

Una giornata di grandi soddisfazioni per la Vam Race, che celebra i risultati dei suoi tre atleti e una prestazione complessiva di squadra di assoluto rilievo.