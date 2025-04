Ciclsimo. Weekend da protagonisti per i giovani dell’U.C. Costamasnaga

Ottimi piazzamenti a Sovico, Chiari, Niardo e Maser

A Gorla Minore secondo posto di squadra e tante medaglie individuali nel fuoristrada, mentre su strada la stagione parte bene a Sovico

COSTA MASNAGA – Fine settimana di sport, emozioni e risultati promettenti per l’U.C. Costamasnaga, impegnata su più fronti con i propri atleti delle categorie giovanissimi, esordienti e allievi, tra ruote grasse e strada. Un weekend intenso che ha messo in luce la determinazione, la tecnica e lo spirito di squadra di un gruppo in piena forma, pronto a dare spettacolo anche nelle prossime uscite.

A Gorla Minore (VA), nella 1ª prova delle Valli Varesine Kids, i giovanissimi del fuoristrada hanno sfiorato la vetta della classifica a squadre chiudendo con un ottimo 2° posto, a soli due punti dalla capolista. Il percorso tecnico, reso ancora più impegnativo dal ritmo serrato, ha esaltato le qualità dei giovani atleti, guidati dai coach Agostino Zanotti e Daniele Borgonovo, che hanno saputo condurre il gruppo a piazzamenti di rilievo. Brilla Caruso Gloria con la vittoria tra le G2F, mentre nella G4M è podio tutto targato Costamasnaga con Busacca Mattia (2°), Deriu Riccardo (3°) e Terranova Giorgio (4°). Bene anche Gansca Tobias (2°) e Gianola Michele (3°) nella G5M. Importante la partecipazione, con entusiasmo e determinazione, anche dei più piccoli della categoria MPG, Deriu Tommaso e Borgonovo Gioele, a sottolineare come il vivaio sia in piena crescita.

A Sovico (MB), invece, si è aperta ufficialmente la stagione su strada per i giovanissimi. Su un tracciato pianeggiante, da ripetere a seconda delle categorie, l’U.C. Costamasnaga ha chiuso la giornata con un 5° posto nella classifica a squadre, segno di una buona coesione e prestazioni solide. Ottimo Davide Sala (2°) tra i G1M, mentre Carolina Casiraghi (2ª) tra le G5F si conferma tra le migliori. Da segnalare anche Pietro Merlini (5° G1M), Nicolò Castagna (5° G2M), e il buon lavoro del gruppo G6F con Elisa Sanna (4ª), Giada Stefanoni (6ª) ed Elisa Molteni (10ª).

A Chiari (BS) si è corso su strada anche con esordienti e allievi, in una gara pianeggiante resa però complicata da un vento teso che ha scompaginato le carte, in particolare nella prova allievi. Simone Ambrosioni, pur mancando di poco la fuga decisiva, si è distinto per impegno e tenacia, chiudendo al 14° posto dopo una lunga azione d’inseguimento. Tra gli esordienti, buona la prova di Davide Panzeri, sempre attento nelle prime posizioni e capace di chiudere con i migliori.

Il weekend ha visto anche l’MTB protagonista su due fronti: a Niardo (BS) per il Gir de Gnard e a Maser (TV) per una prova nazionale giovanile. A Niardo, nel classico tracciato tecnico e pieno di salite, Morgan Gilardoni (AL2) ha firmato un’impresa solitaria, tagliando per primo il traguardo. Buon 13° posto per Matteo Castagna (AL1), mentre Tommaso Bombana, penalizzato da un guasto meccanico, ha comunque portato a termine la gara con determinazione.

A Maser, pur senza la componente femminile fermata da malanni di stagione, la formazione maschile ha dato risposte importanti: Matteo Jacopo Gualtieri (AL1) conferma la sua crescita con un prestigioso 2° posto, premiando l’impegno e la costanza degli ultimi mesi. Solido anche Brian Borgonovo (20° AL2), mentre Filippo Cazzaniga, ancora in recupero fisico, stringe i denti e chiude 31°. In AL1 si fanno notare anche Alessandro Prina (28°) e Matteo Ceccato (41°), sempre affidabili. Tra gli esordienti: Edoardo Roda (20° ESO2) continua la sua scalata alla zona punti, mentre Mattia Terranova (24° ESO1) si conferma presenza costante. Buoni segnali anche da Malick Taglini (30°) e Mirko Frezzato (37°), protagonisti di rimonte rispetto alla griglia iniziale.

Un fine settimana che non ha portato solo risultati, ma anche conferme e stimoli per un gruppo che lavora con passione. Dalle prime pedalate dei più piccoli alle fatiche degli allievi, l’U.C. Costamasnaga dimostra ancora una volta di essere un vivaio prezioso e vivace, dove il futuro del ciclismo si costruisce giorno dopo giorno.