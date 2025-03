Con Del Pero e Beltrami l’Italia protagonista nella 1° tappa di Skyrunner World Series

I due atleti lecchesi del Team Scarpa rispettivamente primo e terzo all’Acantilados Del Norte SkyRace disputata alle Canarie

Battaglia serrata fino alla fine tra il vincitore Del Pero e lo svizzero Delorenzi (secondo). Chiude il podio Beltrami

LA PALMA (SPA) – C’è tanta Italia e tanta Lecco nella prima tappa del circuito di Skyrunner World Series. Lo scorso sabato nell’isola spagnola di La Palma, alle Canarie, sono arrivati la vittoria di Luca Del Pero e il terzo posto di Lorenzo Beltrami all’Acantilados Del Norte SkyRace.

Un inizio di stagione più che promettente per i due atleti, entrambi Team Scarpa (e anche Rock Experience Beltrami), che solo alcuni malanni hanno rischiato di compromettere. Sia Del Pero che Beltrami infatti erano reduci da un periodo di malattia tanto che, proprio per questo motivo, il portacolori degli Sky Lario Runners ha definito la sua una “vittoria abbastanza inaspettata”. Del Pero è stato infatti costretto a letto per qualche giorno in preda a vomito e febbre circa un paio di settimane fa, a poca distanza dalla gara. “Non sapevo come avrebbe reagito il mio fisico, invece è andata benissimo”, ha così commentato Del Pero. Gli stessi pensieri prima di esordire nel circuito internazionale di skyrunning li ha avuti Beltrami, che ha contratto per un periodo la sinusite. “In inverno mi sono allenato bene, poi però mi sono ammalato ed ero sotto antibiotico, per cui non sapevo come avrei affrontato la gara, a che punto fossi a livello di preparazione e quali fossero le sensazioni. Alla fine però è andata abbastanza bene”.

Luca e Lorenzo hanno dovuto affrontare quella che è considerata una delle gare più impegnative in calendario: 29 km e 2500 metri di dislivello tra le selvagge scogliere e canyon situati a nord dell’isola tra i comuni di Santo Domingo de Garafía e Barlovento. Il podio finale ha cominciato a delinearsi quasi subito, con in testa il terzetto composto dallo svizzero Roberto Delorenzi (vincitore del circuito lo scorso anno), Del Pero e Beltrami.

“La prima parte di gara è stata abbastanza battagliata, in un minuto e mezzo eravamo in sei o sette corridori – racconta Del Pero, nato nel 1997 e brianzolo d’origine -. Poi sulla salita più lunga siamo riusciti a fare la differenza, all’incirca a metà percorso. Qui sono riuscito a recuperare Roberto e a sorpassarlo, staccandolo di una ventina di secondi”. Tuttavia conquistare il gradino più alto del podio è stata un’impresa tutt’altro che semplice: il duello con lo svizzero è stato serrato fino al traguardo, con Delorenzi intenzionato a non mollare neanche un centimetro. A spuntarla però alla fine è stato Del Pero, incoronato vincitore con un tempo di 2h30’08”. Segue Delorenzi con un distacco di una manciata di secondi (2h30’17”). “Lo vedevo sempre dietro di me – dirà Del Pero – non ho avuto un attimo di tregua, è stata proprio una bella lotta”.

Subito dopo Lorenzo, terzo, che ha analizzato così la sua gara, terminata in 2h33’26”: “Mi è mancata un pochino di qualità e di brillantezza in salita, però durante la corsa mi sono sentito bene e sono contento perché fare podio in questa competizione è sempre difficile, e poi il livello era abbastanza alto”.

Archiviata Acandilados Del Norte, è già tempo per i due skyrunners di pensare agli imminenti obiettivi di stagione. Per Luca la prossima gara sarà ancora del circuito Skyrunner World Series, di cui intende seguire diverse tappe fino alla fine dell’anno: “Correrò tra circa una settimana, sabato 5 aprile, la Calamorro Skyrace (a Benalmadena, in Spagna). Poi ho nel mirino Zegama a maggio (parte del circuito Golden Trail World Series) e penso di partecipare alla Lavaredo Ultra Trail (distanza 50 km) in giugno. Ad agosto la OCC – Ultra Trail Mont Blanc e, se tutto va bene, a fine settembre i Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trail Running dove gareggerei nello Short Trail (a Canfranc-Pirineos, in Spagna)”.

Lorenzo invece, che quest’anno peraltro ha cambiato casacca ed è passato dagli Sky Lario Runners dove milita tuttora Del Pero alla società bergamasca La Recastello Radici Group, tornerà a correre già sabato, alla Tenerife Bluetrail di UTMB nella prova di 50 km: “Credo di essere pronto e spero di andare a podio – commenta il mandellese classe 1995 – in questo modo riuscirei a passare direttamente alle gare UTMB il prossimo anno. In questa prima parte di stagione prenderò parte alla Skyrace Des Maytheysins (quinta tappa del circuito Skyrunner World Series) il 20 aprile. Fino a poco prima della gara però resterò ancora qui alle Canarie, sull’isola di Tenerife, ad allenarmi con Delorenzi e Gianluca Ghiano (skyrunner piemontese, che ha vestito la maglia della Nazionale agli Europei di Annecy in Francia lo scorso anno, ndr)”.