Con la vittoria di Beltrami e Fascendini si chiude UTLAC 2025

Quasi 1400 partecipanti da quaranta nazioni hanno corso al cospetto del Lago di Como su quattro diverse distanze

Grande la soddisfazione del comitato organizzatore: “Da domani si pensa già al 2026, abbiamo già in mente nuove idee e migliorie”

LECCO – Lorenzo Beltrami e Giorgia Fascendini firmano l’ultima sfida di UTLAC 2025. Una prova la 30k che, per severità e tecnicità (1.748 m d+), piace molto anche agli skyrunner. Ora è già tempo di bilanci per Ultra Trail del Lago di Como che, anche quest’anno, si è confermata tra le competizioni di trail più affascinanti e dure d’Italia, supportata dal main sponsor Rock Experience. Quattro prove, quattro differenti distanze (250, 60, 30 e 15) un unico comune denominatore: il Lago di Como, che attrae come una calamita atleti da tutto il mondo.

Quasi 1.400 concorrenti, da quaranta nazioni, hanno dato vita a una cinque giorni di corsa in natura che valorizza appieno il patrimonio sentieristico delle due province coinvolte: Como e Lecco. Ecco come sono andate le gare disputate tra mercoledì 7 e domenica 11 maggio.

UTLAC 250 – 254 km

Una sfida estrema durata quasi due giorni ha incoronato Daniele Nava (ASD Castelraider) con un impressionante tempo di 45h42’42”. Alle sue spalle Fabio Devalle (Running Saronno) in 49h 44’23’’ e Matteo Maggi (Runcard) in 50h44’29”. Tra le donne Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) ha dominato in 52h45’46’’, precedendo Denise Zimmermann (55h23’53”- Svizzera) e Valentina Michielli (56h54’52” Scuola Maratona Vittorio Veneto).

UTLAC 60 – 62,5 km

Grande prestazione per Cristian Minoggio (Sport Project VCO), che ha fermato il cronometro a 6h08’23’’. Secondo posto per Gionata Cogliati e terzo per Stefano Rinaldi. In campo femminile si è imposta Chiara Galbiati (OSA Valmadrera) in 8h34’00’’, seguita da Aurora Invernizzi e dalla francese Christine Tousch.

UTLAC 30 – 30 km

IL campione italiano di skyrunning Lorenzo Beltrami (La Recastello Radici Group) ha confermato i pronostici della vigilia tagliando il traguardo in 2h35’43’’. Podio completato da Matteo Borgnolo e Luca Carrara. Al femminile, successo per Giorgia Fascendini (G.P. Santi Nuova Olonio) in 3h34’08’’, seguita da Nicole Ruggeri e Federica Meier De Vecchi.

UTLAC 15 – 13,5 km

La distanza più breve ha visto la vittoria maschile di Mirko Bertolini (La Recastello) in 1h21’11’’, con Jon Pascual Colino e Felipe Magni subito dietro. Fra le donne trionfa Daiana Concilio (OSA Valmadrera) in 1h 43’23’’, seguita da Isabella Gandin e Eleonora Gandin, entrambe della Polisportiva Pagnona.

UTLAC 2025 ha dimostrato ancora una volta come il trail running possa coniugare sport di endurance, paesaggi mozzafiato, promozione del territorio e spirito di avventura: “Siamo soddisfatti, sia per i numeri sia per l’internazionalità dell’evento – ha dichiarato il responsabile del comitato organizzatore Andrea Gaddi -. Ovviamente quando vi sono 1.400 persone sul percorso qualche disagio è inevitabile, ma siamo riusciti a gestirlo e i feedback ottenuti da atleti e pubblico sono incoraggianti. Altra cosa che ha messo a dura prova gli atleti è stato il meteo, ma anche questa è una bella sfida, un bel banco di prova. UTLAC, anche grazie al brand “Como Lake” e alla bellezza dei suoi paesaggi, è una gara che è cresciuta molto, velocemente, e ha ancora margini di crescita”.

Neanche il tempo di vedere scorrere i titoli di coda che già si guarda al prossimo anno: “Da domani si comincerà a pensare al 2026 – prosegue Gaddi –. Abbiamo già in mente nuove idee e alcune migliorie. Permettetemi però di chiudere ringraziando tutti i volontari che sono il cuore pulsante di questa gara, le istituzioni locali che da sempre ci sono vicine e gli sponsor privati senza i quali non saremmo potuti crescere”.