Coppa Città di Valmadrera, Puthod vince la XXV edizione

La manifestazione organizzata dal Circolo Velico Tivano si è disputata il 17 e 18 ottobre nelle acque di Lecco-Paré

Secondo Pietro Diamanti, terza Federica Cattarozzi

VALMADRERA – La XXV Coppa Città di Valmadrera porta la firma di Pierluigi Puthod. Il timoniere del Circolo Velico Tivano, a bordo di ITA 469 “Bruschetta guastafeste”, ha conquistato la manifestazione disputata nelle acque lariane di Lecco-Paré, aggiudicandosi anche il Trofeo della Coppa Italia della Classe J24, intitolato a “Fabio Apollonio”. La regata, organizzata dal Circolo Velico Tivano il 17 e 18 ottobre, era valida come nona e penultima tappa del Circuito Nazionale J24 e assegnava anche la Coppa Italia di Classe.

Alle spalle del vincitore si è classificato Pietro Diamanti, del C.N. Marina di Carrara, al timone di ITA 212 “Jamaica”. Con 9 punti, uno soltanto in più rispetto a Puthod, Diamanti ha chiuso al secondo posto nella classifica generale, ma si è aggiudicato il Premio Vallespluga, destinato al vincitore dell’ultima prova della tappa.

Terza posizione per Federica Cattarozzi, dell’A.V. Trentina, che su ITA 432 “Kaster” ha totalizzato 20 punti. Lo stesso punteggio di Ruggero Spreafico, del Circolo Velico Tivano, a bordo di ITA 409 “Tatanka”, che ha terminato ai piedi del podio per effetto della regola che premia i migliori risultati individuali.

Sono stati nove gli equipaggi al via, con velisti provenienti da Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino e Veneto, a conferma della partecipazione interregionale alla competizione. A caratterizzare entrambe le giornate è stata la Breva, il tipico vento da sud del lago di Como. Sabato ha soffiato con continuità tra i 9 e i 12 nodi, permettendo di completare tutte e tre le regate previste. Domenica il vento, più variabile, ha raggiunto punte di 11 nodi, consentendo comunque di portare a termine regolarmente anche le ultime tre prove in programma.

Le sei regate si sono svolte su un classico campo a bastone, con un percorso di circa 3,6 miglia nautiche per prova. Un programma completato senza interruzioni, che ha permesso di definire la classifica finale della tappa e l’assegnazione dei trofei.

A dirigere le operazioni in acqua è stato il Comitato di Regata, presieduto da Enea Beretta e composto da Lorenzo Crippa, primo membro, e da Laura Lamera e Anita Piva. Il regolare svolgimento delle prove e le condizioni favorevoli hanno accompagnato una nuova edizione della Coppa Città di Valmadrera, appuntamento inserito nel calendario nazionale della Classe J24.