Coppa Italia. Valente sulla sconfitta: “C’è da lavorare soprattutto sull’intensità”

Il Lecco sconfitto all’esordio ufficiale: l’Ospitaletto passa il turno

Valente: “Sono arrabbiato per come abbiamo perso, mi aspettavo un Lecco a 2000 all’ora”

LECCO – “Sono arrabbiato per la sconfitta e dispiaciuto per i tifosi che sono venuti oggi allo stadio, anche noi in primis ci aspettavamo una gara diversa”. Queste le prime parole a caldo di mister Federico Valente dopo la sconfitta interna di misura contro l’Ospitaletto Franciacorta.

“Ora il nostro lavoro è quello di continuare il percorso iniziato, analizzando gli errori fatti. Non mi è piaciuta la gara perchè non c’era la velocità che ho sempre richiesto. Faccio i complimenti alla squadra che ci ha battuto in casa. Anche se andavamo ai rigori sarebbe stato giusto”.

Secondo Valente non bisogna scoraggiarsi per gli errori fatti: “Non penso che qualcuno li faccia apposta, non dobbiamo mettere il fuoco sotto il tetto subito. Mi ha dato tanto fastidio questa partita, so benissimo quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Sull’intensità e sulle seconde palle non mi esprimo fin quando non analizzo i dati sia fisici e tecnico-tattico. Dovremo lavorare sulla velocità, le scelte dei giocatori che devono avere una marcia in più”.

“Pellegrino è uscito perchè ha avuto un dolore alla coscia, è sicuramente muscolare ora, aspettiamo le analisi per sapere cosa ha. Sono molto arrabbiato perchè mi spiace per il pubblico che è venuto a vederci. Noi vogliamo sposarci con la tifoseria, e sono arrabbiato perchè noi volevamo vincere la Coppa”.

“Io mi aspettavo che andassimo in campo a 2000 – conclude Valente – l’avversario ha mantenuto l’ordine e ci ha dato la sensazione di avere tutto sotto controllo e ci è riuscito. Io sono responsabile nel modo che loro percepiscono meglio il pericolo, ci lavoreremo”.