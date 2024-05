Corri al Tesoro 2024, vincono Beltrami e Pallini al femminile

Sul podio al maschile Lafranconi (2°) e Brambilla (3°); al femminile Bilora (2^) e Denedetti (3^)

CARENNO – L’edizione 2024 della Corri al Tesoro, gara di corsa in montagna che si è svolta ieri, sabato, a Carenno, è stata dominata da Lorenzo Beltrami (Sky Lario Runners) che ha chiuso col tempo di 1h12’24”, subito seguito da Luca Lafranconi (Falchi Lecco) che ha chiuso in 2^ posizione staccato di 2 minuti e 3 secondi quindi, ha completato il podio, Danilo Brambilla (Falchi Lecco) al traguardo in 1h14’54”.

Al femminile la vittoria è andata a Elisa Pallini (Pegarun) che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 1h28’07” avendo la meglio su Martina Bilora (GS Orecchiella Garfagnana) 2^ al traguardo in 1h29’15”, mentre al 3° posto è arrivata Debora Benedetti (Team Pasturo) col tempo di 1h34’40”.

La gara, organizzata dall’Evolution Sport Team, è giunta alla sua 3^ edizione, e ha visto i runner impegnati sulle storiche mulattiere e sentieri che partendo da Carenno (666 m) hanno sfiorto il Monte Ocone, raggiungendo e raggirando il Monte Tesoro (1341 m), cima più alta della gara, per poi tornare al traguardo di Carenno dopo aver macinato 15 chilometri e circa 900 metri di dislivello positivo.