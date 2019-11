Corsa campestre: a Villa Gomes i campionati provinciali a staffetta

Domenica la gara organizzata dalla Colombo Costruzioni

Il 15 dicembre in sala Ticozzi la festa dell’atletica

LECCO – Con la gara di domenica mattina al parco di Villa Gomes, si conclude l’attività giovanile di corsa proposta dalla Fidal. Con l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni in regia, a partire dalle 10 prima le categorie giovanili degli Esordienti disputeranno una gara individuale. I primi a partire saranno gli Esordienti 6 con un percorso ridotto a cui faranno seguito gli Esordienti 8 e 10. Primi titoli in palio con la 3x1000m ragazze a cui seguirà la pari categoria maschile, gli ultimi titoli saranno assegnati alla categoria Cadette/i sempre con la 3x1000m. Il ritrovo è fissato per domenica mattina alle ore 9 con inizio gara alle 10, le iscrizioni sono previste sul campo gara.

Anche le scuole in gara con le finali provinciali

Lunedì 9 dicembre, saranno invece le scuole medie e superiori a disputare la finale provinciale del “Trofeo Scuole” a Cernusco Lombardone ospiti della locale Polisportiva Libertas. Per gli studenti si tratterà di un trampolino di lancio in quanto i qualificati disputeranno in seguito la fase regionale.

Domenica 15 dicembre le premiazioni finali a cura della Fidal

Domenica 15 dicembre in sala Don Ticozzi a Lecco, festa di chiusura del comitato provinciale Como/Lecco con le premiazioni finali della lunga stagione che si è conclusa domenica scorsa col trofeo Lanfritto Maggioni. Nel corso delle premiazioni verranno premiate le società e gli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno, appuntamento dunque per le ore 15.30 per i premiati e per chi volesse assistere alle premiazioni.