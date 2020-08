Corsa in montagna, a Susa i lecchesi strappano un oro e un argento

Susa, weekend di gare dedicato ai campionati italiani di corsa in montagna.

Giulio Mascheri, oro a squadre, Elisa Pastorelli argento individuale.

VENAUS- Due giorni di gare dedicati al campionato italiano di corsa in montagna, sabato mattina a Venaus sono stati i Cadetti e gli Allievi m/f a disputare il loro campionato, con in gara anche gli Esordienti e i Ragazzi ma senza titolo in palio, al pomeriggio a Monpantero è toccato alla categoria Juniores.

Partiamo dalle gare della mattina che vedono la bella vittoria della rappresentativa lombarda nel trofeo delle regioni dedicato alla categoria Cadetti/e, 3° posto nella classifica femminile con 10 punti dietro a Alto Adige con 4 e veneto con 7, al maschile 3° posto ma con tre rappresentative a pari punti e per stilare la classifica per regioni si è tenuto in considerazione del miglior piazzamento individuale, 8 punti per Trentino, Piemonte e Lombardia, la somma dei punti per la classifica complessiva premia ancora i bianco verdi lombardi con 18 punti davanti a Veneto a 26 e al Trentino a 30.

Nella rappresentativa lombarda ha ben figurato il valsassinese del Csc Cortenova, Giulio Mascheri classificatosi al 6° posto dopo una lunghissima volata a 2 per il 5°, per lui anche la soddisfazione del 7° posto tra le società con 74 punti conquistati assieme al compagno Nicolò Motta 42°, gli altri lecchesi si sono classificati al 33° Lorenzo Milesi (Team Pasturo), al 41° Paolo Gianola (Premana), al 53° (Lorenzo Forni (Team Pasturo), al 74° Mauro Gianola (Premana), tra le società al 24° posto il Team Pasturo con 36 punti e al 29° il Premana con 21.

Leonardo Milesi e Sofia Piazza protagonisti tra gli Esordienti.

Prima Sofia Piazza dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni in 3’27”, riesce a salire sul gradino più basso del podio col 3° posto nelle Esordienti F10 femminili, e successivamente tocca a Leonardo Milesi del Team Pasturo riuscire a tagliare il traguardo vittorioso al maschile in 3’16”, la gara ha avuto una classifica unica con premio uguale per tutti, gli altri lecchesi vedono Matteo Tenderini (Premana) 6° in 3’34”, Marco Fazzini (Premana) 9° in 3’35”, Federico Forni (Team Pasturo) 10° in 3’45”, Pietro Nicola Gianola (Premana) 1° tra gli Esordienti M8 in 3’50”, Serena Gianola (Premana) 11° in 3’49”.

Denise Mascheri sul podio tra le Ragazze.

Csc Cortenova protagonista tra le Ragazze con Denise Mascheri che riesce a salire sul terzo gradino del podio in 6’31” seguita in 5^ posizione dalla compagna di squadra Ilaria Artusi con 6’40”, al 9° posto per la Virtus Calco, Gaia Rigamonti in 6’59”.

Passando alla pari categoria maschile, al 7° posto Oscar Luigi Pomoni (Premana) in 8’10”, seguito dai compagni Francesco Gianola 19° in 8’35”, Filippo Tenderini 24° in 8’47” e Moris Gianola 25° in 8’51”.

Csc Cortenova al 4° posto tra le Cadette, Camilla Crippa 15^ individuale.

Per il Csc Cortenova arriva il 4° posto tra le società con 113 punti, mentre il Team Pasturo con 46 è 16° e Premana con 10 è 31°.

Individualmente bella prova della fondista dello Sc Primaluna, Camilla Crippa che nella corsa difende i colori del Team Pasturo, per lei il 15° posto in 11’20”, le altre valsassinesi si piazzano al 20° Alessia Acquistapace (Csc Cortenova) in 11’28”, al 27° Aurora Combi (Csc Cortenova) in 11’43”, al 37° Cristina Mascheri (Csc Cortenova) in 12’36”, al 47° Valentina Acquistapace (Csc Cortenova) in 13’43” e al 51° Olga Corti (Premana) in 14’05”.

Allieve, 5° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Giovanni Artusi 11° individuale.

La coppia dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Marta Crippa 15^ e Francesca Gnecchi 22^, concludono con 45 punti al 5° posto tra le società tra le Allieve, Giovanni Artusi con l’11° posto individuale è il migliore dei nostri, seguito da Jonut Puju al 35°, da Lorenzo Pepe (Us Derviese) al 56° e da Antonio Corti (Premana) al 60°. Tra le società all’8° posto con 76 punti l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, al 33° l’Us Derviese con 5 e al 36° Premana con 1.

Elisa Pastorelli argento al pomeriggio.

Pausa pranzo e gare pomeridiane riservate alle categorie Juniores, cambia location e da Venaus ci si sposta a Monpantero con partenza al Santuario Madonna di Rocciamelone e dopo poco meno di 5km e 420 metri di dislivello positivo e 140 negativo, l’arrivo alla frazione Braida. Parte forte Carlotta Uber della Lagarina Crus Team che prende un margine rassicurante, ma rinviene da dietro la nostra Elisa Pastorelli (atl Lecco Colombo Costruzioni), campionessa italiana in carica che va a riprenderla, ma accusa un malore e si accascia al suolo, riprende la corsa e si rilancia di nuovo all’inseguimento del battistrada che resiste e vince in 30’10” contro i 30’42” della lecchese che purtroppo al traguardo si accascia di nuovo al suolo e viene soccorsa dai sanitari.