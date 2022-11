Ottima prestazione del galbiatese nello Short Trail

Arrivato anche l’oro per il team Italia, dopo il successo a squadre nell’Uphill. 18esimo piazzamento per il premanese Mattia Gianola

LECCO – Prestazione da incorniciare per Andrea Rota: il galbiatese ha conquistato il 7° posto nei Campionati del Mondo di Mountain e Trail Running che si stanno svolgendo in questi giorni in Thailandia, precisamente a Chiang Mai. Un risultato che con tutta probabilità ha lasciato incredulo anche l’atleta dell’OSA Valmadrera: stando a quanto riportato sui social, puntava a un quindicesimo/ventesimo posto. Tuttavia l’indubbia crescita del giovane, classe 2000, poteva far immaginare il raggiungimento di piazzamenti più alti in classifica.

E infatti è arrivata la settima posizione, con un tempo di 3h 19′ 56” siglato sui 38 km della prova di Short Trail. Insieme a questo risultato, anche la conquista del titolo di campione del mondo a squadre per l’Italia, sempre nel trail corto, ottenuto da Rota, Francesco Puppi (che si è laureato anche vice campione del mondo), Cristian Minoggio, Mattia Gianola, Martin Dematteis, Luca Cagnati. Altro lecchese in gara proprio il premanese Mattia Gianola (Team Valtellina), arrivato 18esimo (3h 30′ 10”). È il secondo oro in team per la Nazionale a questo appuntamento internazionale, che già era andata a segno nella gara in salita (Uphill).