Si è concluso con successo il circuito di corsa in montagna targato Affari&Sport

L’ultima tappa, delle otto a calendario, si è svolta venerdì a Premana

PREMANA- Venerdì sera si è conclusa la prima edizione del circuito Go In UP targato Affari&Sport. Otto gare di sola salita che hanno visto il coinvolgimento e la collaborazione di alcune società dl territorio (Sport&Benessere Asd, Nirvana Verde Asd, Csc Cortenova, As Premana, Us Derviese, Gpl Galbiate ed Evolution Sport Team). Gare che si sono disputate il giovedì sera, ad accezione dell’ultimo appuntamento premanese di venerdì che ha visto l’Asp alla regia.

A vincere il circuito è stato l’atleta dei Falchi Lecco Lorenzo Beltrami, mentre al femminile la vittoria è andata a Martina Brambilla.

Nella classifica Master 40 maschile vittoria di Simone Paredi (Atl Pidaggia 1528) e Debora Benedetti (Team Pasturo) al femminile. Mentre nella classifica Master 50 maschile ha vinto Massimo Brambilla (Carvico Skirunning) al maschile e Giuliana Arrigoni (Serim) al femminile.

La lunga cavalcata è iniziata a metà maggio con la prima prova che ha visto gli atleti impegnati all’assalto all’Angelone a Introbio. Secondo appuntamento la Ballabio-Resinelli che si è corsa a metà giugno. Sempre a giugno la Galbiate-Monte Barro, quindi ai primi di luglio la Dervio-Monte Alto. Quinta tappa, a metà luglio, la Cortenova-Parlasco a cui sono seguite la Civate-San Pietro al Monte, la Carenno-Monte di Sogno e ultima tappa la Premana-Premaniga.

Per entrare in classifica e ambire alla vittoria del circuito, gli atleti hanno dovuto partecipare ad almeno cinque delle otto gare a calendario. Vittoria finale che, come anticipato è andata a Lorenzo Beltrami mentre al femminile a Martina Brambilla vincitori entrambi anche dell’ultima tappa premanese. Premiati anche i primi 3 Master 40 (1979/1970) maschili e femminili e i primi tre della Master 50 (1969 e precedenti) maschili e femminili.

Riavvolgendo il nastro e tornando all’ultima gara che si è svolta a Premana, Lorenzo Beltrami ha dettato legge con il tempo di 18’59”. Alle sue spalle l’atleta di casa Mattia Gianola, 2° al traguardo con il tempo di 19’33” e 3° il fratello Erik Gianola (19’51”). A seguire nella top ten Paolo Bonanomi dei Falchi (19’52”), Andrea Rota dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni (19’55”), Giovanni Tacchini del Team Valtellina (19’57”), quindi ancora per l’Asp Luigi Pomoni (20’06”), Mirko Sanelli (20’16”), Dionigi Gianola (20’17”) e Francesco Finazzi della Carvico Skirunning in 20’26.

Al femminile non fa sconti Martina Brambilla autentica dominatrice del circuito che con 23’05” si prende il 1° posto davanti a Debora Benedetti del Team Pasturo che ferma il cronometro a 23’57” e precede sul podio l’atleta di casa è stata Simona Fazzini che sale in 24’45”, a seguire Barbara Sangalli in 25’45”, Giovanna Cavalli dell’Atl Paratico con 26’54”, Laura Basile del Cortenova in 28’04”, Lara Rizzi ancora del Premana con 28’24” e a completare le prime 10 Anita Gianola sempre per Premana in 28’38”.

Sport ma anche solidarietà per il circuito Go in Up che in questa prima edizione ha voluto sostenuto l’Associazione Oltretutto 97 di Malgrate.

Classifiche finali del circuito

Assoluta maschile: 1° Lorenzo Beltrami (Falchi), 2° Simone Paredi (Atl Pidaggia 1528), 3° Francesco Finazzi (Carvico Ski Running), 4° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 5° Lorenzo Pepe (Cs Cortenova).

Assoluta femminile: 1^ Martina Brambilla (Vam Race), 2^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 3^ Simona Fazzini (As Premana), 4^ Giuliana Arrigoni (Serim), 5^ Barbara Sangalli.

Master 40 maschile: 1° Simone Paredi (Atl Pidaggia 1528), 2° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 3° Alessandro Bonanomi (3 Life), 4° Marco Bellati (Premana), 5° Walter Patriarca (Us Derviese).

Master 40 femminile: 1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Barbara Sangalli , 3^ Sabrina Milani (Gefo K Team), 4^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 5^ Maria Rosa (Gefo K Team).

Master 50 maschile: 1° Massimo Brambilla (Carvico Skirunning), 2° Angelo Gerosa (Team Pasturo), 3° Michele Basile (Cs Cortenova), 4° Massimo Colombo (Sev Valmadrera), 5° Luigi Dozio (Osa Valmadrera).

Master 50 femminile: 1^ Giuliana Arrigoni (Serim), 2^ Giovanna Cavalli (Atl Paratico), 3^ Ada Codega (As Premana), 4^ Augusta Redaelli (Osa Valmadrera), 5^ Daniela Gilardi (Sev Valmadrera).