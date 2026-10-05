Corsa su strada, Bellano ospita il Campionato Nazionale CSI

Il 17 e 18 ottobre atleti e delegazioni da tutta Italia saranno protagonisti a Bellano

In programma anche camminata, staffetta, musica e iniziative per la comunità

BELLANO – Bellano si prepara a diventare per un weekend la capitale italiana della corsa su strada del Centro Sportivo Italiano. Il 17 e 18 ottobre il paese lariano ospiterà infatti il Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada, appuntamento che porterà sul territorio lecchese atleti e delegazioni provenienti da diverse regioni italiane.

Non sarà soltanto una due giorni dedicata alla competizione. Attorno alle gare sono state organizzate iniziative aperte alla cittadinanza, momenti di incontro, attività per bambini, musica e proposte pensate per valorizzare Bellano e il suo territorio. Una manifestazione costruita attraverso la collaborazione tra CSI Comitato di Lecco, Polisportiva Bellano ASD e Amministrazione comunale di Bellano, con il coinvolgimento del CSI Nazionale e del CSI Lombardia. L’evento ha inoltre ricevuto il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Lecco.

Il programma prenderà il via sabato 17 ottobre, con una giornata pensata per coinvolgere non soltanto gli atleti, ma l’intera comunità. Nel pomeriggio è prevista una camminata non competitiva, gratuita e aperta a tutti. Il percorso permetterà di conoscere Bellano attraverso le sue vie, le architetture, gli scorci sul lago e alcuni degli angoli più caratteristici del paese.

Durante la camminata i partecipanti potranno anche mettersi alla prova rispondendo ad alcune domande dedicate alla conoscenza del territorio. L’iniziativa punta così a unire attività fisica e scoperta del paese, promuovendo al tempo stesso corretti stili di vita e i valori dello sport come strumento di benessere, educazione, partecipazione e condivisione.

Spazio poi ai più piccoli con la Staffetta dei Cuccioli, dedicata alle bambine e ai bambini nati dal 2017 al 2020. L’iniziativa sarà organizzata dal CSI Comitato di Lecco insieme alla Polisportiva Bellano ASD.

La giornata di sabato si chiuderà invece al PalaSole, dove è in programma una serata musicale gratuita e aperta a tutti. Sul palco saliranno i Pau Zero, band tributo dedicata alle canzoni di Laura Pausini e Renato Zero.

Domenica 18 ottobre sarà invece il momento della competizione nazionale. Alle 9.30 è prevista la cerimonia di apertura, mentre alle 10.30 prenderanno il via le gare che assegneranno i titoli nazionali CSI della Corsa su Strada. Nel pomeriggio la manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione.

Al centro dell’appuntamento ci saranno naturalmente gli atleti, ma il fine settimana coinvolgerà anche allenatori, dirigenti, arbitri, volontari, famiglie e tutte le persone impegnate nella realizzazione dell’evento.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla sostenibilità. L’intera manifestazione sarà infatti plastic free, con l’obiettivo dichiarato dal CSI Comitato di Lecco di affiancare alla promozione dello sport anche la tutela dell’ambiente e del territorio che ospita il campionato.

“Ospitare a Bellano una finale nazionale CSI è per il nostro Comitato motivo di grande soddisfazione, ma anche il risultato di un vero lavoro di squadra. Non vogliamo proporre soltanto una competizione: vogliamo costruire un fine settimana capace di coinvolgere il territorio e di raccontare quello che per noi significa fare sport. Agonismo e passione, certamente, ma anche comunità, volontariato, attenzione all’ambiente e valorizzazione dei luoghi. Tutto questo è stato possibile grazie alla Polisportiva Bellano, all’Amministrazione comunale, alle associazioni, alle istituzioni e alle tante persone che stanno lavorando insieme alla realizzazione dell’evento”, sottolinea Pietro Gatto, presidente del CSI Comitato di Lecco.

La manifestazione rappresenterà anche un’occasione di promozione per il territorio lecchese. Bellano, il lago e l’intera provincia di Lecco potranno infatti presentarsi alle società sportive e alle famiglie che arriveranno da diverse parti d’Italia per partecipare al campionato.

Il programma completo e tutti i dettagli dell’appuntamento saranno presentati ufficialmente mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Bellano. Alla conferenza stampa interverranno Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Paolo Fasani, presidente del CSI Lombardia, e Pietro Gatto, presidente del CSI Comitato di Lecco.

Saranno inoltre presenti Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, Giovanni Vetere, presidente della Polisportiva Bellano ASD, e Giovanni Sala, coordinatore dell’Area Attività Sportiva del CSI Lombardia e vicepresidente vicario del CSI Lecco.

Per Bellano sarà dunque un fine settimana all’insegna dello sport, ma anche della partecipazione e della valorizzazione del territorio: due giornate nelle quali la corsa su strada diventerà il punto di incontro tra atleti provenienti da tutta Italia e una comunità chiamata a vivere da protagonista l’appuntamento nazionale.